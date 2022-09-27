Богатые россияне улетают из страны на частных самолетах The Guardian: спрос на такие рейсы вырос в десятки раз

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После объявления мобилизации в России резко вырос спрос на полеты на частных самолетах. По данным британского издания The Guardian, основными направлениями таких перелетов являются Армения, Турция и Азербайджан — страны, куда россияне могут въехать без виз.

Директор компании Your Charter Евгений Быков рассказал журналистам, что число заявок на перелеты после объявления мобилизации увеличилось многократно. «Обычно мы получали по 50 заявок в день, а теперь их около пяти тысяч. Ситуация абсолютно безумная», — сказал он.

Быков добавил, что его компания начала использовать самолеты большей вместимости, чтобы удовлетворить спрос и снизить цены, но и этого оказывается недостаточно. «У нас просто не получается найти места для всех», — заявил Быков.

The Guardian пишет, что цена за место в частном самолете сейчас составляет 1,3-1,5 миллиона рублей, а стоимость аренды восьмиместного самолета колеблется в диапазоне от пяти до почти девяти миллионов.

Эдуард Симонов, глава компании FlightWay, специализирующейся на частных перелетах, сообщил The Guardian, что спрос на полеты в Армению, Турцию, Казахстан и Дубай «вырос в 50 раз». Он также отметил, что самолеты стало труднее арендовать после введения международных санкций в отношении России. «Все европейские фирмы, занимающиеся частными перевозками, ушли с рынка. Сейчас спрос больше, чем предложение, а цены зашкаливают по сравнению с тем, что было полгода назад», — сказал Симонов.

The Guardian пишет, что после начала войны из России, возможно, уехали до 15% проживавших в стране миллионеров, а объявленная в сентябре мобилизация, скорее всего, усугубила ситуацию. Это предположение подтвердил сотрудник одного из московских консьерж-сервисов.

«Большинство наших молодых клиентов-мужчин уехали после того, как Путин объявил мобилизацию на прошлой неделе. Раньше я звонил в рестораны и бары на Патриарших прудах, чтобы зарезервировать для них столики. Теперь все, что я делаю, — это просматриваю агрегаторы рейсов, чтобы найти для них последнее место в самолете до Еревана», — сказал он.

При этом не только богатые россияне уезжают из страны на частных самолетах. Как пишет «Коммерсант», российские IT-компании начали выкупать чартерные рейсы целиком, чтобы эвакуировать своих сотрудников из страны. Газета поясняет, что массовый отток работников индустрии связан с тем, что большинство из них не обладает специальностями, гарантирующими бронь от мобилизации.

The Guardian пишет, что таким способом из России вылетел сын депутата Госдумы, часто выступающего с антизападными и патриотическими заявлениями. По данным газеты, депутат (его имя в публикации не названо) проводил сына до аэропорта, чтобы убедиться, что того выпустили из страны. Сын депутата по пути в Турцию написал в закрытой группе в Snapchat: «Большой побег».

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«У ворот была просто свалка людей» Тысячи россиян бегут от мобилизации в Казахстан. Вот рассказ одного из них — о том, как к этому относятся пограничники. И о кинотеатре, в котором ночевали беженцы

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«У ворот была просто свалка людей» Тысячи россиян бегут от мобилизации в Казахстан. Вот рассказ одного из них — о том, как к этому относятся пограничники. И о кинотеатре, в котором ночевали беженцы