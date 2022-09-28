Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал «референдумы о вхождении в состав России», которые прошли на подконтрольных России территориях Украины.

Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется.

Единственный рациональный ответ на такую ​​дерзость оккупанта — это еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую ​​поддержку: оборонную, финансовую, санкционную.

Зеленский добавил, что «какие-либо преступные действия России ничего не изменят для Украины».

Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей и в Херсонской, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму.

Как прошли «референдумы»

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР и на оккупированных территориях Украины объявлены результаты «референдумов» Вы не поверите: за вхождение в состав России якобы проголосовали почти 100%

Как прошли «референдумы»

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР и на оккупированных территориях Украины объявлены результаты «референдумов» Вы не поверите: за вхождение в состав России якобы проголосовали почти 100%