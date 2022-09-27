В Махачкале задержали журналистку Юлию Вишневецкую. Ее сутки удерживают в отделении полиции без адвоката

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В Махачкале 26 сентября задержали журналистку Юлию Вишневецкую, сообщает « ».

Вишневецкая работала по заданию на митингах против мобилизации. Вместе с ней задержали еще нескольких журналистов (их фамилий издание не уточняет), у них отобрали телефоны и не допустили к ним адвокатов.

Как ожидается, до конца дня 27 сентября Вишневецкая предстанет перед судом. Что ей вменяют, неясно.

Акции протеста против мобилизации прошли в Махачкале 25 и 26 сентября. Были задержаны около 120 человек. На большинство из них составили протоколы об участии в несанкционированном митинге. Также возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских и два дела по статье о призывах к экстремизму.

Глава Дагестана Сергей Меликов 26 сентября заявил, что «акции были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа».