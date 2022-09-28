С начала войны в России совершили 50 поджогов военкоматов и административных зданий «Медиазона» рассказала, кого и как преследуют за эти нападения

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Российские военкоматы начали поджигать сразу после начала войны в Украине. За семь месяцев было совершено более полусотни нападений на военкоматы и административные здания. К лету число таких нападений начало снижаться — в августе стало известно лишь об одном случае, в то время как в мае их было 14. Однако после объявления мобилизации число поджогов значительно увеличилось. « » рассказала все, что известно об этих инцидентах.

Первый известный случай поджога военкомата произошел через несколько дней после начала «специальной операции». 21-летний Кирилл Бутылин закидал «коктейлями Молотова» военкомат в подмосковных Луховицах. 8 марта телеграм-канал «ВатаХантеры» опубликовал видеозапись инцидента и сопроводил пост манифестом Бутылина, в котором он сообщил, что поджег военкомат с целью уничтожить архив с личными делами призывников и помешать мобилизации. «Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или в списках погибших», — говорилось в сообщении.

Бутылина задержали в день публикации этого поста. Некоторые российские СМИ сообщали, что до этого он успел добраться до границы Литвы и Беларуси, откуда его отправили в Россию и доставили в отделение полиции в Луховицах. Согласно сообщению МВД, 13 марта Бутылин «самовольно покинул здание отдела полиции», однако к вечеру того же дня его снова задержали.

"Медиазона" пишет, что первоначально на Бутылина завели дело по статье о вандализме, но вскоре статью заменили на «поджог», а позже к делу добавили «совершение теракта». В июне Бутылина включили в реестр террористов и экстремистов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По подсчетам «Медиазоны», с начала войны в почти 40 регионах России было совершено более 50 нападений на военкоматы и здания других государственных учреждений. Большинство акций не повлекли значительного ущерба. Нападения были скорее символическими — «где-то обгорели только окна, дверь или облицовка здания, где-то имущество вовсе не пострадало», пишет "Медиазона".

Но в некоторых случаях ущерб был существенным. Бывший сельский учитель с разницей в два дня поджег в удмуртском поселке Игра здание военкомата и призывной пункт. По данным «Медиазоны», в первом случае сгорело помещение, где хранились служебные документы и картотека ветеранов Великой Отечественной войны, а во втором — комната с личными вещами сотрудников.

Два других крупных пожара произошли в подмосковном Щелково (в местном военкомате пострадали два кабинета и архив), и в поселке Зубова Поляна в Мордовии, где огонь распространился на два этажа, включая кабинеты, в которых хранились данные призывников.

Военкоматы не только поджигают

В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации

Военкоматы не только поджигают

В Иркутской области местный житель открыл стрельбу в военкомате. Военком находится в реанимации

Помимо военкоматов целями нападений стали здания местных администраций, полиции, ФСБ и Росгвардии. Нападения на здания ФСБ произошли в Краснодаре и Нижнем Новгороде, на отделы полиции — в Москве, Дагестане и Владивостоке. В Комсомольске-на-Амуре 50-летний мужчина пытался поджечь отделение Росгвардии.

В середине мая художник Богдан Зиза выплеснул на фасад администрации Евпатории два больших ведра с желтой и синей краской, а затем, по версии следствия, попытался бросить в помещение бутылку с зажигательной смесью, которая не взорвалась. Художника задержали, он находится в СИЗО. На него завели уголовное дело о подготовке к теракту.

«Медиазона» отмечает, что поначалу дела о поджогах рассматривались в рамках относительно легких статей — «хулиганство» или «умышленное уничтожение имущества». Однако ближе к лету правоохранительные органы начали квалифицировать их как более тяжкие. Например, Дмитрия Лямина, арестованного весной за попытку поджога военкомата в Ивановской области, в начале июля обвинили в совершении теракта.

В терроризме обвинили 21-летнего Андрея Алексеева из Владивостока, который в начале июня кинул горящую тряпку к зданию военкомата, и 46-летнего Игоря Паскаря, который в середине июня поджег коврик у здания краснодарского управления ФСБ. В покушении на теракт обвинили 21-летнего жителя Углича — его задержали возле военкомата с «коктейлями Молотова».

«Медиазона» предполагает, что после начала мобилизации таких дел станет еще больше. Из-за 18 поджогов, произошедших после 21 сентября (когда в России объявили мобилизацию), задержали четырех человек: в Нижнем Новгороде — 19-летнего Артема Лебедева, в Камышине — 37-летнего Павела Магаляса, в Черняховске — 30-летнего Сергея Чурсина, в Урюпинске — 35-летнего Михаила Филатова. Пока неизвестно, по каким статьям им будет предъявлено обвинение. До суда ни одно из уголовных дел о поджогах военкоматов за полгода войны так и не дошло.

Где в России поджигали военкоматы

По всей России после начала мобилизации — новая волна поджогов военкоматов и местных администраций. Вот длинный список инцидентов

Где в России поджигали военкоматы

По всей России после начала мобилизации — новая волна поджогов военкоматов и местных администраций. Вот длинный список инцидентов