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Управление ФСБ России по Крыму возбудило в отношении 27-летнего художника-акциониста Богдана Зизы уголовное дело по о подготовке к теракту, сообщает «Крыминформ».

В ночь на 16 мая здание городской администрации Евпатории облили желтой и синей краской, а также попытались поджечь с помощью зажигательной смеси. В мэрии говорили, что в здании пытались поджечь вход. В ФСБ при этом говорят, что в окно мэрии бросили зажигательную смесь, но возгорания не произошло.

«Крыминформ» / Youtube

В тот же день ФСБ и МВД задержали подозреваемого. В сообщении ФСБ не упоминается имя задержанного. При этом еще 16 мая телеканал «Крым 24» опубликовал видео, на котором Богдан Зиза признался, что облил мэрию Евпатории краской и пытался поджечь здание, протестуя против «спецоперации» России в Украине. Художник извинился перед жителями Крыма за случившееся.

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