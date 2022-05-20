Художник Богдан Зиза облил мэрию Евпатории желтой и синей краской — и бросил в нее «коктейль Молотова». Ему грозит до 15 лет колонии
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Управление ФСБ России по Крыму возбудило в отношении 27-летнего художника-акциониста Богдана Зизы уголовное дело по статье о подготовке к теракту, сообщает «Крыминформ».
В ночь на 16 мая здание городской администрации Евпатории облили желтой и синей краской, а также попытались поджечь с помощью зажигательной смеси. В мэрии говорили, что в здании пытались поджечь вход. В ФСБ при этом говорят, что в окно мэрии бросили зажигательную смесь, но возгорания не произошло.
В тот же день ФСБ и МВД задержали подозреваемого. В сообщении ФСБ не упоминается имя задержанного. При этом еще 16 мая телеканал «Крым 24» опубликовал видео, на котором Богдан Зиза признался, что облил мэрию Евпатории краской и пытался поджечь здание, протестуя против «спецоперации» России в Украине. Художник извинился перед жителями Крыма за случившееся.