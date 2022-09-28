Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Россию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Государственный департамент США обратился к американским гражданам с призывом немедленно уехать из России. Обращение опубликовано, в частности, на сайте посольства США в России.

Госдепартамент напоминает, что 21 сентября в России была объявлена мобилизация. «Россия может отказать в признании гражданства США лицам со вторым гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц со вторым гражданством на военную службу», — предупреждает внешнеполитическое ведомство США.

В настоящий момент, обращает внимание Госдепартамент, из России в другие страны выполняется лишь ограниченное число рейсов, и билеты на них на ближайшие даты могут быть недоступны, но сухопутные границы «все еще открыты».

«Если вы хотите покинуть Россию, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», — сообщает Госдепартамент, предупреждая, что возможности посольства США помочь с выездом ограничены.

Также Госдепартамент настоятельно рекомендует гражданам США воздержаться от поездок в Россию, а тех, кто сейчас находится в РФ, просит избегать «любых политических или социальных протестов».

Подробнее о возможном призыве лиц со вторым гражданством

Сноуден получил гражданство РФ. Его теперь отправят на фронт? (Это важный вопрос для многих иностранцев, переехавших в Россию) 7 карточек