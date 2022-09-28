Власти Украины обвинили росгвардейцев в расстреле машин мирных жителей в Гостомеле на второй день вторжения
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Украинские правоохранительные органы обвинили сотрудников Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края в расстреле машин мирных жителей в Гостомеле Киевской области 25 февраля.
В заявлении Нацполиции сказано, что в результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. В сообщениях Киевской прокуратуры и СБУ приведены другие данные — пять погибших и шесть раненых.
В пресс-релизах говорится, что росгвардейцы, «не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле». Там, расположившись в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, военные «более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться», заявили в СБУ.
Ведомства распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как военнослужащие, спрятавшись у дороги, стреляют по проезжающим машинам с разных сторон. Согласно заявлению Нацполиции, среди поврежденных машин самое небольшое число пулевых отверстий — 38, а самое большое — 128. Начальник следственного управления крымской полиции Александр Климовский сравнил расстрел с «сафари».
Среди погибших был гражданин России, живший в Гостомели, среди пострадавших — гражданин Германии.
В официальных сообщениях названы только должности подозреваемых, но украинское издание «Судовий репортер» на основании официальных документов на сайте офиса генпрокурора называет их имена — это командир ОМОН по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, замначальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский, а также сотрудники ОМОНа Никита Гадаев и Алексей Малахаев.
Что стало с этими людьми после событий 25 февраля, неизвестно. Руководство Росгвардии обвинения в адрес своих сотрудников пока не прокомментировало, но власти РФ не признают совершения преступлений против гражданского населения в ходе войны в Украины.