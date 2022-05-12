CNN опубликовал видео с камер наблюдения дилерского центра под Киевом. На записи видно, как российские военные выстрелами в спину убивают двух мирных жителей

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Телеканал CNN опубликовал видео, где, как утверждается, российские военные в Украине убивают выстрелами в спину двух мирных жителей. Журналистам удалось установить личности убитых — это 68-летний охранник Леонид Пляц и владелец автосалона, чье имя пока не разглашается.

В распоряжении телеканала оказались записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории неназванного дилерского центра, расположенного на одной из автомобильных дорог под Киевом. По данным CNN, записи были сделаны 16 марта во время попытки российских военных захватить столицу Украины.

Принадлежность военных с видео к российской армии телеканал установил по форме, показаниям очевидцев и на основе анализа того, силы какой из сторон на тот момент контролировали территорию.

На кадрах одной из записей видно, как к зданию с вывеской «Веломагазин» подъезжает фургон с надписью «Танковый спецназ Rus» и буквами V. Из машины, сообщает телеканал, выходят пятеро российских солдат и пытаются проникнуть в здание, стреляя по замкам и стеклам.

В это время в помещении пункта охраны Леонид Пляц и владелец салона готовятся выйти навстречу военным. На записи с другой камеры видно, как солдаты обыскивают мужчин, о чем-то говорят с ними и отпускают. Когда Пляц и владелец салона возвращаются к пункту охраны, двое военных стреляют им в спину.

После случившегося Пляц с перевязанной ногой сумел добраться до пункта охраны и вызвать по телефону украинских добровольцев. Командир добровольческого отряда рассказал CNN, что они пытались добраться до охранника, вступив в перестрелку с российскими военными. В итоге Пляца удалось вынести из здания, но он умер от потери крови.

CNN также опубликовал видео с камер внутри дилерского центра, где трое российских военных обыскивают шкафы и столы в здании, а также выпивают. По данным телеканала, солдаты обыскивали помещение, пока Пляц был еще жив.

В прокуратуре Украины заявили CNN, что расследуют случившееся как военное преступление. В российском Минобороны на запрос журналистов о комментарии не ответили.

После начала российского вторжения в Украину города Киевской области оказались под контролем российских войск. Когда войска РФ ушли из региона, на этих территориях стали находить тела убитых мирных жителей. Всего в Киевской области, по данным полиции на 9 мая, были обнаружены тела 1254 мирных жителей, убитых, как утверждается, российскими военными. Россия причастность к массовым убийствам отрицает.

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