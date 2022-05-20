The New York Times опубликовала новые видео и свидетельства убийств мирных жителей Бучи Российские десантники убили восемь человек, утверждают журналисты

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Тела убитых мирных жителей Бучи в бетонной яме. 3 апреля 2022 года Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Газета The New York Times опубликовала расследование об убийствах, совершенных российскими военными в городе Буча под Киевом. В материале приводятся показания очевидцев и новые видео, которые, как утверждает издание, доказывают, что российские десантники задержали и убили не менее восьми мужчин 4 марта.

На кадрах одного из роликов, снятого камерой видеонаблюдения, видно, как двое военных ведут девять человек через дорогу. В видео мужчины идут цепочкой, сгорбившись и держась друг за друга. Как только они пересекают проезжую часть, ролик обрывается.

«Около 11 утра российские солдаты нашли мужчин и вывели всех девятерых из дома (где они укрывались). Они осмотрели задержанных на наличие военных татуировок и отвели в здание на Яблонской улице, 144, которое превратили в базу. „Иди направо, сука“, — приказывает один из солдат».

Другую запись сделал свидетель случившегося из дома напротив офисного здания по адресу Яблонская улица, 144, где, по словам местных жителей, российские военные организовали штаб. В ролике видно, как нескольких человек цепочкой заводят во двор.

«Заложники лежат там у забора, — говорит человек, снимавший видео, и пересчитывает задержанных, — Раз, два, три, точно, четыре, пять, шесть…». Всего он насчитал не менее девяти человек. The New York Times считает, что это те же задержанные, что и на первом видео. В частности, на обоих роликах присутствует мужчина в толстовке синего цвета. Журналисты установили, что это был Денис Руденко.

«В дополнение к кадрам с камеры видеонаблюдения мужчина из дома по соседству (с базой) снял, как пленников заставили встать на колени у здания по адресу Яблонская улица, 144. Он насчитал девять пленников в цепочке. (Один из задержанных) Денис Руденко был одет в синюю толстовку с капюшоном».

Что произошло дальше с задержанными, из видео неясно. Оно заканчивается на моменте, где людям, предположительно, приказывают лечь на землю. Очевидцы рассказали журналистам, что слышали выстрелы с территории базы и больше пленников не видели.

Видео с дрона, снятое днем позже, 5 марта, подтверждает рассказы очевидцев. На нем видны двое военных и тела, лежащие у забора офисного здания. Среди убитых — человек в одежде синего цвета. Это Денис Руденко, считают журналисты. Снимок погибшего мужчины в похожей толстовке был опубликован 2 апреля среди множества других фотографий убитых мирных жителей. Фотографии опубликовали после того, как российская армия покинула Бучу и в город вошли украинские военные и журналисты.

Подпись: «Видео с дрона, снятое на следующий день после убийства, подтвердило, что произошло. Когда беспилотник пролетал над Яблонской улицей, 144, он заснял двух российских солдат, которые стояли рядом с телами убитых, включая Руденко в синей толстовке».

Об убийствах мужчин The New York Times рассказали восемь свидетелей, в том числе один из мужчин, которых задержали российские военные — 43-летний Иван Скиба. Во время расправы над мирными жителями он получил ранение, упал и притворился мертвым.

Как установили журналисты, большая часть погибших были украинскими добровольцами сил обороны. Их задержали утром 4 марта вместе с хозяином дома, где они укрывались, когда российские военные вернулись в Бучу после первой неудачной попытки зайти в город.

По словам Скибы, солдаты обыскали и осмотрели задержанных на наличие татуировок, которые могли свидетельствовать о том, что они связаны с украинскими военными. Некоторых заставили снять обувь и куртки, а затем отвели на российскую базу на Яблонской улице.

Там, по словам Скибы и других очевидцев, российские военнослужащие заставили пленных встать на колени на стоянке перед базой. Некоторым связали руки. Почти сразу одного из задержанных застрелили, рассказал Скиба. Его самого и другого пленного завели внутрь здания, где их избивали и допрашивали. Затем второго задержанного убили, а Скибу вывели во двор к другим пленникам.

Люди, убитые российскими военными в Буче. В верхнему ряду слева направо: Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко. В нижнем ряду: Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

В какой-то момент один из задержанных признался, что вместе с другими состоял в территориальной обороне. Его, по словам Скибы, в итоге отпустили. Сейчас он, по данным The New York Times, находится под следствием. Власти Украины обвиняют его в госизмене.

Солдаты обсудили, что делать с оставшимися мужчинами. «Избавься от них, но не здесь, чтобы их тела не валялись», — сказал один из военных, пересказал его слова Скиба. После этого задержанных отвели во двор, где уже лежал один убитый украинец, и расстреляли.

Тела убитых на стоянке и в здании вынесли во двор, они пролежали там месяц, отмечает The New York Times.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Тела убитых во дворе здания по адресу Яблонская улица, 144. У некоторых из них связаны руки. 3 апреля 2022 года. Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Журналисты The New York Times побывали в Буче через четыре недели после убийства восьмерых украинцев. Они обнаружили и получили от украинской стороны улики, в том числе документы и нашивки с формы, которые указывают, что во время оккупации в городе находились как минимум два подразделения псковских десантников — 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки.

Ранее свидетельства того, что военнослужащие этих полков были в Буче, опубликовало агентство Reuters. Кроме десантников, по данным агентства, в оккупации Бучи и других населенных пунктов Киевской области участвовали бойцы центра специального назначения «Витязь» (входит в состав Росгвардии) и не менее трех чеченских подразделений, связанных с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Власти Украины обвиняют в убийствах мирных жителей Бучи и других населенных пунктов Киевской области российских военных. Россия эти обвинения отрицает, называя случившееся в Буче «постановкой». При этом существуют независимые свидетельства того, что тела погибших жителей Бучи стали появляться на улицах города, когда он еще находился под контролем российских военных.

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