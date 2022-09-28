В телеграме выложили жалобу родственниц мобилизованных жителей ДНР, которых якобы публично изнасиловали военные из Чечни

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Группа женщин, названных женами и матерями военнослужащих самопровозглашенной ДНР, заявили, что их родственники подверглись сексуализированному насилию со стороны военных из Чечни.

Это следует из обращения женщин в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, которое утром 27 сентября было опубликовано в анонимном телеграм-канале «Бэтмен ДНР». Позднее правозащитник из Чечни заявил, что подлинность обращения ему подтвердил источник в чеченском полку «Север».

В обращении сказано, что жертвами насилия стали двое военнослужащих 1-го армейского корпуса так называемой народной милиции ДНР, которые были мобилизованы в городе Докучаевск. Имена этих военнослужащих скрыты.

В районе населенного пункта Берестовое, где наши военные отбивают атаки украинских националистических батальонов, произошел беспрецедентный случай. Двое военнослужащих Народной милиции ДНР… которые были мобилизованы из Докучаевска и работали до мобилизации в городской администрации, на глазах своих сослуживцев были изнасилованы чеченцами. Сослуживцам, которые хотели защитить наших ребят, угрожали оружием и обещали пристрелить их «как собак».

В обращении также говорится, что «военное командование не желает вступать в конфронтацию с подчиненными Рамзана Кадырова» и пытается скрыть инцидент.

Обращение датировано 23 сентября. Под ним стоят фамилии и подписи девяти человек. Власти Чечни или самопровозглашенной ДНР его не комментировали.

Во время войны не всегда возможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

Военные формирования самопровозглашенной ДНР заявили о захвате села Берестовое в Бахмутском районе Донецкой области в июле. В середине сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что бойцы чеченского спецназа отбили контратаку ВСУ в районе Берестового.

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