Журналистку Юлию Вишневецкую, задержанную после протестов против мобилизации в Махачкале, арестовали на пять суток

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Суд Советского района Махачкалы назначил пять суток административного ареста журналистке Юлии Вишневецкой по статье о нарушении правил участия в митинге. Ее задержали после протестов против мобилизации, прошедших в центре Махачкалы 26 сентября.

Как рассказали ее муж, журналист Шура Буртин и главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин, Вишневецкая находилась в Дагестане по редакционному заданию изданий «Репортер» и и делала репортаж о сельской школе и канатной дороге в горном селе Согратль, рассказал Лейбин. Вернувшись в Махачкалу, она увидела протесты в центре города и пришла на них с намерением снять репортаж. Однако митинг уже подходил к концу, поэтому она отправилась в кафе, где ее затем задержали.

Журналистка провела ночь в ОВД с задержанными на беспорядках, после чего ее арестовали, хотя другие задержанные на акции журналисты были отпущены. Вишневецкую доставили в отдел полиции в селе Карабудахкент в часе езды от Махачкалы, однако потом полицейские заявляли, что ее там нет и ее снова отправили в Махачкалу. Адвокат и журналисты в течение суток не могли связаться с Вишневецкой.

Как пишет издание «Черновик», в действительности она все время была в изоляторе временного содержания Карабудахкентского ОВД. О том, что ее нет в ОВД, в полиции заявили для того, чтобы не допустить к ней защиту, поясняют журналисты. «С ней все нормально, ее кормят, пробудет тут до 1 октября», — сказали «Черновику» члены Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Акции протеста против мобилизации прошли в Махачкале 25 и 26 сентября. Были задержаны около 120 человек. На большинство из них составили протоколы об участии в несанкционированном митинге. Также возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских и два дела по статье о призывах к экстремизму. Глава Дагестана Сергей Меликов 26 сентября заявил, что «акции были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа».