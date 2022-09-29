Война Двести восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Радиостанция «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо»

Об этом в эфире телеканала рассказал руководитель проекта Максим Курников. Предполагается, что в одном медиа будут объединены проекты, которые после закрытия радиостанции делают ее бывшие журналисты. К «Эху» присоединятся «Живой гвоздь», «Дилетанты» и эфиры самого Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.

«Редакционно они независимы, и мы не будем диктовать им, [что делать]. Наша задача — технологически их объединить. Я думаю, что это будет приложение, через которое можно слушать «Эхо», и сайт, как когда-то был сайт «Эха Москвы»», — цитирует Курникова телеграм-канал "Дождя".

По его словам, на этой неделе «Эхо» рассчитывает запуститься «в техническом режиме», а 3 октября — «уже массово». Пока можно подписаться на наши твиттер и телеграм-канал», — сказал Курников.

Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.