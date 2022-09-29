Война Двести восемнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 сентября читайте здесь.
Главные новости:
- Финляндия закроет границу для въезда россиян с шенгенскими визами в ночь на 30 сентября, пишет Helsingin Sanomat. Официально график закрытия границы пока не объявлен.
- Власти Днепропетровской области сообщили о российском обстреле Криворожского района и Днепра, в результате которого есть погибшие и ранены.
- Представители оккупационной администрации заявили, что Новая Каховка осталась без газоснабжения после удара украинских военных по газопроводу.
- Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку в «Северном потоке».
- Военком Усть-Илимска Александр Елисеев, которого 26 сентября тяжело ранил местный житель Руслан Зинин, выведен из медикаментозной комы.
- Минобороны Великобритании считает, что из РФ после объявления о мобилизации выехало больше людей, чем было в российской группировке войск в начале вторжения в Украину.
- В Астраханской области на границе с Казахстаном откроют пункт мобилизации.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Ростовской области подожгли здание районной администрации. В ночь на 29 сентября, пишет Baza, злоумышленник разбил кирпичом окно в здании администрации Зимовниковского района и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Загорелся кабинет, в котором работают сотрудники департамента капитального строительства. Поджигателя пока не задержали.
После начала российского вторжения в Украиный по оценке Йельского университета, более 1,2 тысячи иностранных компаний объявили, что покинут российский рынок или ограничат свою деятельность в РФ.
Представители оккупационной администрации заявили, что Новая Каховка осталась без газоснабжения после удара украинских военных по газопроводу в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Радиостанция «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо»
Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал руководитель проекта Максим Курников. Предполагается, что в одном медиа будут объединены проекты, которые после закрытия радиостанции делают ее бывшие журналисты. К «Эху» присоединятся «Живой гвоздь», «Дилетанты» и эфиры самого Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.
«Редакционно они независимы, и мы не будем диктовать им, [что делать]. Наша задача — технологически их объединить. Я думаю, что это будет приложение, через которое можно слушать «Эхо», и сайт, как когда-то был сайт «Эха Москвы»», — цитирует Курникова телеграм-канал "Дождя".
По его словам, на этой неделе «Эхо» рассчитывает запуститься «в техническом режиме», а 3 октября — «уже массово». Пока можно подписаться на наши твиттер и телеграм-канал», — сказал Курников.
Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.
Власти Днепропетровской области сообщили, что российские войска утром 29 сентября обстреляли Криворожский район из «Ураганов». Удар был нанесен по промышленному объекту в Зеленодольской общине. Ранены 15 сотрудников предприятия, у шестерых из них тяжелые ранения.
Также ракетному обстрелу подверглась столица области — Днепр. Там, как сообщается, удар был нанесен по частному сектору и рынку. По словам главы региона Валентина Резниченко, известно о трех погибших, среди них один ребенок. Пять человек ранены, в их числе 12-летняя девочка.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Ранее такие пункты, на которых вручают повестки, появились на границе с Грузией и Финляндией. В Северной Осетии заявили, что на границе с Грузией повестки выдают только местным жителям, подлежащим мобилизации.
Финляндия закроет границу для въезда россиян с шенгенскими визами в ночь на 30 сентября
Об этом пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники. По данным издания, окончательное решение о графике закрытия границы будет принято на заседании правительства, которое начнется сегодня в 13:00 по местному времени.
Власти Финляндии несколько дней назад объявили, что запретят въезд россиянам с шенгенскими туристическими визами, но пока официально не объявили дату.
Закрытие границы 29 сентября финские СМИ уже анонсировали ранее.
За последние дни границу РФ и Финляндией пересекли более 40 тысяч россиян.
Военком Усть-Илимска Александр Елисеев, которого 26 сентября тяжело ранил местный житель Руслан Зинин, выведен из медикаментозной комы
Состояние Елисеева врачи оценивают как «тяжелое, но стабильное», сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на главного врача Иркутской областной клинической больницы Петра Дудина. «Проводятся все необходимые медицинские лечебные мероприятия», — добавил он.
Минобороны Великобритании — о ситуации на 218-й день войны в Украине
- За семь дней, прошедших с объявления президентом Путиным «частичной мобилизации» произошел значительный отток россиян, которые пытаются избежать призыва. Хотя точное количество уехавших неизвестно, вероятно, оно превышают численность всех сил, развернутых Россией для вторжения в феврале 2022 года;
- Среди пытающихся покинуть Россию, преобладают обеспеченные и хорошо образованные люди. Влияние нехватки рабочей силы из-за миграции и мобилизации и «утечки мозгов» на экономику России будет возрастать.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки противник нанес три ракетных и восемь авиаударов, совершил более 82 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. От обстрелов пострадало более 28 населенных пунктов, в том числе Северск, Белогоровка, Кривой Рог и Николаев.
- Российское военное командование продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных. По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 заключенных. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года.
- Также, противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий призванных в рамках мобилизации. Так, из-за низкого уровня подготовки, 26 сентября, в Лимане Донецкой области из состава российских войск выбыло семь танков, два из которых попали в ДТП во время следования. У мобилизованных также нет должных навыков по использованию установленного на танки вооружения.
- Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч человек мобилизованных из Крыма. Военные комиссары в Крыму получили распоряжение о первоочередности призыва крымских татар, с направлением их в боевые части, выполняющие задачи в районах наиболее интенсивного ведения боевых действий. Так 26 сентября только в Сакском районе, мобилизован 21 человек из числа крымских татар.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, включая оборонные ведомства.
Ранее появлялись сообщения, что президент РФ Владимир Путин якобы объявит о присоединении к России самопровозглашенных республик и оккупированных территорий Украины 30 сентября. Госдума и Совет Федерации, по неофициальным данным, ратифицируют документы о присоединении 3 и 4 октября соответственно. Официально все эти даты на данный момент так и не подтверждены.
Вячеслав Володин вчера на заседании Госдумы заявил, что покинувшие Россию во время мобилизации «потребители и предатели» и если некоторые из них решат вернуться назад в Россию, их ждет наказание (речь шла о якобы подписавших документы о признании российской оккупации Грузии). Также Володин сказал, что власти России составляют списки «всех тех, кто стоит на выезд сейчас».
После объявления мобилизации в России появились сообщения, что мужчин, подпадающих под призыв, пограничники не выпускают из страны, объясняя это законом о мобилизации. Юристы считают такие действия неправомерными.
26 сентября стало известно, что пограничники в аэропортах получили списки людей, которые подлежат мобилизации и которым выписали повестки или мобилизационные предписания. Для пересечения границы у таких граждан требуют справки от военкомата.
Минобороны России 26 сентября объявило, что во время мобилизации «ограничений на передвижение граждан не предусматривается». Идет ли речь о передвижении внутри страны или выезде за ее пределы, в Минобороны уточнять не стали.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стоящие на воинском учете не могут покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов
Как написал Володин в телеграме, «один из частых вопросов — о выезде граждан, состоящих на воинском учете, за пределы нашей страны». По этому поводу, по словам спикера Госдумы, появляются разъяснения, «зачастую противоречащие друг другу».
Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21). Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные.
Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку в «Северном потоке»
Как пишут шведские издания Aftonbladet и Svenska Dagbladet со ссылкой на Морскую администрацию Швеции, речь идет про утечку на газопроводе «Северный поток — 2». Место утечки находится в экономической зоне Швеции. На поверхности воды над местом утечки образовалось облако пузырьков газа диаметром около 200 метров.
«Об этой утечке не было известно с самого начала. [Облако пузырьков газа] не было видно на радарах, потому что оно меньше, [чем в местах других утечек]. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете», — заявила представительница Морской администрации Швеции.
«Северный поток» выведен из строя — и, похоже, навсегда. Кто это сделал? И зачем?
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всем связанном с войной в Украине, которая продолжается уже двести восемнадцать дней. Спасибо, что вы с нами все это время.