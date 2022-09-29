В самопровозглашенной ДНР после «присоединения» к России отменят смертную казнь

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Смертные приговоры в самопровозглашенной Донецкой народной республике заменят пожизненным заключением после «вхождения» региона в состав России. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Что касается лиц, совершивших преступления, в том числе военные, <…> после вхождения в состав РФ смертная казнь применяться не будет, потому что у нас есть мораторий. Она автоматически будет заменена на пожизненное», — цитирует агентство заявление депутата.

Бессарабов отметил, что осужденные из любого другого региона, «вошедшего» в состав РФ, смогут подать прошение о пересмотре дела, в том числе уголовного. «За ними, конечно, останется право о пересмотре в установленном порядке, но наказание они в любом случае должны будут понести», — сказал депутат.

В июле 2022 года глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подписал указ, который отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Немногим ранее Верховный суд ДНР приговорили к смертной казни трех иностранных граждан, которые воевали в составе ВСУ. В августе аналогичные обвинения были предъявлены еще пятерым иностранцам — троим из них грозила смертная казнь.

В России обещали устроить «трибунал» над бойцами , которые защищали Мариуполь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти откажутся от переговоров с Россией, если в Мариуполе устроят суд над украинскими военнопленными.

22 сентября произошел крупнейший обмен пленными между Украиной и Россией. Киев сообщил, что обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов «Азова» и командиров — защитников «Азовстали». Среди освобожденных были десять иностранцев, включая приговоренных к смертной казни.

Кого собирались казнить в ДНР

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне

Кого собирались казнить в ДНР

В ДНР двух британцев и марокканца, воевавших на стороне Украины, приговорили к смертной казни Их судили не за военные преступления — а именно за участие в войне