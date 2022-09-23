Роман Абрамович участвовал в переговорах об обмене пленными между Россией и Украиной. По их итогам освободили защитников «Азовстали»

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Российский миллиардер Роман Абрамович встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках переговоров, которые привели к крупнейшему с начала войны обмену пленными между РФ и Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, встреча бизнесмена и принца прошла в конце августа в Эр-Рияде. О других деталях источники Bloomberg не рассказали, сославшись на то, что встреча проходила в закрытом формате.

Британский таблоид The Sun сообщает, что Абрамович «сыграл ключевую роль» в освобождении пяти граждан Великобритании, которые попали в российский плен в Украине и были возвращены в рамках обмена. Об этом изданию заявил один из бывших пленников Джон Хардинг, который утверждает, что ему об этом сообщила помощница миллиардера.

Хардинг рассказал, что Абрамович встретил пленных британцев на борту частного самолета, который доставил их в Эр-Рияд после обмена. «Шон (Пиннер, один из военнопленных британцев — прим. «Медузаы») сказал: «Вы действительно похожи на Романа Абрамовича», и он ответил: «Это потому что я — это он, сэр», — приводит рассказ Хардинга таблоид.

По его словам, миллиардер дал каждому освобожденному британцу по айфону, чтобы позвонить близким, кормил их стейками во время полета и разговаривал с ними о футболе.

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Крупнейший с начала войны обмен пленными между Украиной и Россией произошел в ночь на 22 сентября. Киев сообщил, что обменял политика и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров — защитников . Минобороны РФ подтвердило освобождение российских военнослужащих, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин — обмен Медведчука.

В рамках обмена при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии также были освобождены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в российских плен. В том числе британцы Шон Пиннер, Эйден Эслин и марокканец Брагим Саадун, приговоренные в ДНР к смертной казни по статьям «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «наемничество».

В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Романа Абрамовича. Власти США, по данным американских СМИ, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение санкций против Абрамовича, поскольку тот участвовал в российско-украинских переговорах.

Об участии Абрамовича в переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

Об участии Абрамовича в переговорах

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times