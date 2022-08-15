В самопровозглашенной ДНР огласили обвинение еще пятерым иностранцам, воевавшим на стороне Украины. Троим из них грозит смертная казнь

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В суде самопровозглашенной ДНР огласили обвинения еще пятерым иностранцам, которые, как утверждается, участвовали в войне на стороне Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Трех из пяти иностранцев — гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и гражданина Великобритании Джона Хардинга — обвиняют в «участии в военных действиях в качестве наемника и обучении для насильственного захвата власти». Им грозит смертная казнь.

Еще двум иностранцам — гражданам Великобритании Эндрю Хиллу и Дилану Хили — предъявлено обвинение в «участии в военных действиях в качестве наемника» и «вербовке наемников» соответственно. Согласно Уголовному кодексу самопровозглашенной ДНР, Хиллу грозит до семи лет лишения свободы. Хили — до восьми лет.

Никто из иностранцев не согласился с выдвинутыми обвинениями, отмечает РИА Новости. Следующее заседание суда над ними пройдет в октябре, сообщает «Интерфакс».

Джон Хардинг — парамедик , Дилан Хилли, как сообщалось, также воевал в Мариуполе, а Эндрю Хилл, объявляло Минобороны РФ, сдался в плен в Николаевской области. МИД Швеции 5 августа подтверждал задержание Матиаса Густавссона. МИД Хорватии также заявлял, что располагает информацией о готовящемся суде над Векославом Пребегом, подчеркивая, что «отвергает обвинения и не считает их обоснованными и легальными».

В июне в самопровозглашенной ДНР уже приговорили к смертной казни трех иностранцев: гражданина Марокко Брагима Саадуна и двоих граждан Великобритании — Шона Пиннера и его друга Эйдена Эслина.

В связи с судами над иностранцами в ДНР российские правозащитники, ученые и деятели культуры призвали президента РФ Владимира Путина предложить главе самопровозглашенной республики ввести мораторий на смертную казнь.