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Почти половина (47%) россиян испытали тревогу или страх, узнав о подписании указа о «частичной мобилизации». Такие данные приводит по итогам проведенного в конце сентября .

Другими популярными эмоциями у жителей РФ были «шок» и «гордость за Россию» ( ). 13% испытали возмущение, 11% — подавленность.

На фоне начала мобилизации россияне также начали более внимательно следить за войной — доля людей, интересующихся событиями в Украине, выросла до 66% (в августе — 51%, в марте — 64%). На вопрос: «Беспокоят ли вас текущие события в Украине» положительно ответили 88% респондентов (в августе таких было 74%).

При этом уровень интереса к войне напрямую коррелирует с возрастом — если в группе россиян 18-24 лет за событиями следят лишь 45%, то в группе старше 55 лет — 78%.

Уровень поддержки действий российских войск в новом опросе оказался на минимальном уровне с начала войны — 44% заявили, что «определенно поддерживают» их, 28% — что «скорее поддерживают». В августе так отвечали 46% и 30%, в марте — 52% и 28% соответственно.

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