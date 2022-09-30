Журналисту Владимиру Севриновскому, работавшему в Махачкале по заданию «Медузы», дали пять суток ареста

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Журналист Владимир Севриновский, задержанный в Махачкале, получил пять суток административного ареста. Об этом «Медузе» сообщил его адвокат Алексей Прянишников.

Севриновского арестовали по статье о «мелком хулиганстве» (статья 20.1 КоАП).

Это обновленная информация. Первоначально «Медуза» сообщала, что Владимиру Севриновскому дали пять суток ареста по статье о нарушении порядка проведения митинга, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу (часть 6 статьи 20.2 КоАП РФ). Как выяснилось позднее, это не так. Приносим извинения читателям.

В Махачкале в последние дни проходят акции против мобилизации. На них задерживают сотни людей, в их числе журналисты. Возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских и два дела по статье о призывах к экстремизму.

Севриновский работал в Махачкале по редакционному заданию «Медузы».

Читайте также

Почему россияне так покорно отправляются на фронт? И могут ли регионы начать протестовать вслед за Дагестаном? Объясняет политолог Владимир Гельман

Читайте также

Почему россияне так покорно отправляются на фронт? И могут ли регионы начать протестовать вслед за Дагестаном? Объясняет политолог Владимир Гельман