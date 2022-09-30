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Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской области сделали свой выбор. Это их право, оно основано на историческом единстве народов. Обращаюсь к киевскому режиму: люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда . (Овация.) Призываем прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Выбор народов обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. (Овация.)

Хочу сказать, за что сражается наш народ. После распада СССР Запад решил, что миру придется мириться с его диктатом. Мы же помним 1990-е — голодные, холодные и безнадежные. Но Россия оправилась. Запад ищет новый шанс ударить по нам . Им не дает покоя, что есть такая великая страна с территориями, природными ресурсами. Запад готов на все ради сохранения неоколониальной системы, сбора дани, ренты гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой мотив. Отсюда их агрессия к независимым государствам.

Они хотят видеть нас колонией, толпой бездушных роботов. Наши мысли и философия — угроза для них, поэтому они . Западные элиты рассчитывают, что им все сойдет с рук. Все и сходило. Обещание не расширять НАТО на восток оказалось грязным обманом. Договоры о стратегических вооружениях были разорваны. Только и слышим: Запад отстаивает порядок, основанный на правилах. Откуда взялись эти правила? Это бред, на дураков рассчитано.

Гегемония западных элит имеет характер тоталитаризма и апартеида. Они делят мир на своих вассалов и тех, кто должен пополнить список варваров и дикарей. Запад начал колониальную политику в Средние века, потом была работорговля, геноцид индейцев в Америке, разграбление Индии, навязывание опиума Китаю. Они подсаживали целые народы на наркотики, истребляли этносы. Западные элиты так и остались колонизаторскими. Мы не примем такой политический колониализм и расизм. Что такое русофобия, как не расизм?

Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство. Они строили планы интервенции. Не удалось. До российских богатств Запад сумел дорваться в конце XX века, когда из России выкачали триллионы долларов.

Запад твердит, что несет свободу и демократию, но однополярный миропорядок несвободен, лжив и лицемерен. США — единственная страна, . Кстати, создали прецедент . Они же разрушили без необходимости немецкие города во Вторую мировую войну. Оставили страшный след в памяти Кореи и Вьетнама. До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию, Южную Корею. Называют их равноправными союзниками, хотя весь мир знает, что за лидерами этих стран следят, устанавливают подслушивающие устройства. Это позор.

Англосаксы требуют все новых санкций против России, а европейские политики покорно соглашаются, хотя это ведет к деиндустриализации Европы. Это уже не лакейство — это предательство своих народов. Но англосаксам мало санкций, они перешли к диверсиям и терроризму, организовав взрывы на «Северном потоке» . Всем очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал.

Затевая санкционный блицкриг, они ждали, что смогут построить весь мир. Но выяснилось, что это возбуждает только политических мазохистов. Большинство других государств отказываются брать под козырек. Запад этого не ожидал. Привыкли брать нахрапом, утопили правду в море фейков, врут напропалую, как Геббельс . Но людей нельзя накормить бумажками долларов и евро и обогреть надутыми капитализациями социальных сетей. Западным политикам приходится убеждать избирателей меньше есть и реже мыться. Они переводят стрелки на Россию. Опять врут.

Противоречия начала XX века западные элиты решили с помощью Первой мировой войны. Барыши от Второй мировой позволили США преодолеть последствия Великой депрессии. Кризис 1980-х Запад во многом преодолел за счет присвоения ресурсов СССР. Сейчас им надо сломать Россию, чтобы снова ограбить чужие богатства. Если этого не случится, они попытаются довести систему до коллапса. Они перешли к отрицанию норм религии, семьи. Мы хотим, чтобы вместо мамы и папы был родитель номер один и родитель номер два? Чтобы нашим детям навязывали, что, кроме женщины и мужчины, существуют еще какие-то гендеры? Подавление свободы получает черты сатанизма.

Поле битвы, на которое нас позвала судьба, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. Наши ценности — человеколюбие, милосердие, сострадание. Как говорил философ Иван Ильин «Если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю». Сегодня этот выбор делаем мы. За нами правда. За нами Россия.

Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. С полной расшифровкой речи Путина и видео выступления можно ознакомиться на сайте Кремля.

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