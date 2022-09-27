На газопроводах «Северный поток» в один день произошли три утечки. В Европе подозревают целенаправленную атаку со стороны либо России, либо Украины

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Пузырьки газа в районе утечек на газопроводах «Северный поток» Danish Defence Command / AP / Scanpix / LETA

Компания Nord Stream заявила о разрушении трех ниток газопроводов системы «Северный поток». Речь идет об обеих нитках «Северного потока — 1» и одной из двух ниток «Северного потока — 2» (оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря). Компания-оператор заявила об утечках на них 26 сентября. Инциденты произошли в один день и в одной зоне — в районе датского острова Борнхольм. Разрушения «носят беспрецедентный характер», сроки восстановления пока неизвестны, отметили в Nord Stream.

В Швеции зафиксировали два взрыва в районе места аварии. Как сообщил телеканалу SVT представитель Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд, первый взрыв произошел 26 сентября в районе двух часов ночи по местному времени, второй — в семь часов вечера того же дня. Один из взрывов был таким мощным (магнитуда 2,3), что его зафиксировали сейсмические станции по всей Швеции. Вскоре после взрывов недалеко от мест, где они произошли, проходящие суда заметили пузырьки газа на поверхности воды.

Власти Швеции, Дании и Германии начали расследование. «Северный поток» получил серьезные повреждения, заявил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцау. «Это не маленькая трещина. Это действительно большая дыра», — сказал он. По его словам, пузырьки газа всплывают над местом аварии в радиусе более 50 метров. Кроме того, утечки создают волнение на море, которое небезопасно для судов. Они могут продолжаться еще до недели, считает глава Датского энергетического агентства.

Пузырьки газа на одном из мест утечек. Видео Вооруженных сил Дании

Власти Дании и Германии не исключили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. «Пока рано делать выводы, но это чрезвычайная ситуация. Утечек три, поэтому сложно представить, что это могло быть случайно», — заявила датский премьер-министр Метте Фредриксен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил, что повреждение трех веток газопровода стало результатом диверсии. Он назвал случившееся «беспрецедентной ситуацией», которой Кремль «чрезвычайно обеспокоен».

Обновлено. Полиция Швеции квалифицировала утечки на газопроводах как «грубый саботаж».

Газопроводы могли подвергнуться атаке с участием водолазов или подлодки, написало немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Газета привела две версии, которые рассматривает следствие: по одной, за атакой стоит Украина или проукраинские силы, по другой, к ней причастна Россия. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал случившееся «спланированным Россией терактом», цель которого — «дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой».

Газопроводы системы «Северный поток» в последнее время не работали. «Северный поток — 2», построенный в 2021 году, так и не был запущен: Германия остановила процесс его сертификации незадолго до вторжения России в Украину. «Северный поток — 1» работал с 2012 года, но был остановлен Россией в начале сентября — в тот день, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план ввести потолок цен на российский газ. Официально Россия заявила, что причиной остановки газопровода стали трудности с обслуживанием его оборудования из-за санкций, но в ЕС считают, что это попытка давления в ответ на поддержку Украины со стороны европейских стран.