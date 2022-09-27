Оператор «Северного потока» сообщил об одновременном разрушении трех ниток газопровода

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Компания Nord Stream, оператор «Северного потока», заявила об одновременном разрушении трех ниток газопровода.

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы „Северный поток“, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — цитирует «Интерфакс» заявление компании.

В ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», также утечки газа зафиксированы из обеих ниток «Северного потока — 1». Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Газопровод «Северный поток — 2» был построен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Газопровод «Северный поток — 1» продолжал работу после начала войны. Но сначала Россия снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по нему, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов. В ЕС остановку «Северного потока — 1» считают политическим решением, призванным оказать давление на европейские страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией.

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?