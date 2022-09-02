«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок

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Техническое обслуживание единственной рабочей турбины «Северного потока» выявило неисправности, газопровод не будет работать до их устранения. Об этом говорится в заявлении корпорации «Газпрома», сообщает «Интерфакс».

При проведении планового технического обслуживания на газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая» были обнаружены утечки масла, объяснили в пресс-службе «Газпрома». Ростехнадзор предупредил корпорацию, что такие неисправности не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Как утверждают в компании, устранить утечку можно только «в условиях специализированного ремонтного предприятия». «До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — говорится в заявлении «Газпрома».

Компания также опубликовала фотографию одной из утечек, выявленных в ходе планового техобслуживания.

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«Газпром» в течение последних месяцев под разными предлогами снижал поставки по «Северному потоку» в Европу. 15 июля прокачка газа была снижена до 60% от планового показателя, а позже до 20%.

В компании сокращение поставок объясняли неисправностями турбин, произведенных Siemens, одна из которых после ремонта застряла в Германии. Как утверждает «Газпром», ее невозможно вернуть из-за западных санкций.

31 августа «Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку», объяснив это плановыми работами на единственной оставшейся турбине. Поставки по трубопроводу должны были возобновиться 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки (20% от мощности газопровода).

В Европе подозревают, что настоящая причина сокращения поставок — попытка оказать давление на ЕС, который поддерживает Украину и из-за войны ввел санкции против России.

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О ситуации с газом в Европе

«Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» еще сильнее — а ЕС принял план экономии на зиму. Чем Европа собирается заменить российский газ? И сможет ли вообще это сделать?