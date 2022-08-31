«Газпром» на три дня остановил прокачку газа по «Северному потоку» для обслуживания оставшейся турбины. Цены на газ в Европе начали расти

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Поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 1» полностью прекращены, объявил российский газовый концерн «Газпром». 31 августа начались плановые работы на газоперекачивающем агрегате, говорится в сообщении компании.

Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора газопровода Nord Stream AG, объемы прокачки газа по «Северному потоку» упали до нуля рано утром 31 августа.

Ранее «Газпром анонсировал, что в конце лета единственная оставшаяся турбина на компрессорной станции «Портовая» будет остановлена на трое суток для технического обслуживания. Прокачку газа возобновят утром 3 сентября на уровне 33 миллиона кубических метров в сутки, что, отмечает РБК, составляет 20% от мощности газопровода.

На фоне новостей о том, что поставки по газопроводу будут остановлены, цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров. После того как прокачка по «Северному потоку» была остановлена, биржевые цены на энергоноситель снова выросли на 5% до 2900 долларов за тысячу кубометров.

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Летом 2022 года «Газпром» под разными предлогами снижал поставки по «Северному потоку» в Европу. 15 июля прокачка газа была снижена до 60% от планового показателя, а позже до 20%. В российском концерне сокращение поставок связывали с «несвоевременным возвратом» одной турбины из ремонта и техническими неисправностями других турбин.

В Европе подозревают, что настоящая причина сокращения поставок — попытка оказать давление на ЕС, который поддерживает Украину и из-за войны принял несколько пакетов санкций в отношении России.