«Газпром» в конце лета остановит поставки газа по «Северному потоку» на три дня

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«Газпром» объявил, что 31 августа единственная оставшаяся турбина «Северного потока» будет остановлена на трое суток для технического обслуживания. Поставки газа на это время будут прекращены, сообщает РБК.

«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубических метров в сутки», — пишет РБК со ссылкой на заявление Газпрома.

После российского вторжения в Украину в Европе начался энергетический кризис. Сильнее всего от него пострадала Германия, которая очень зависима от поставок российского газа. В течение лета под разными предлогами «Газпром» снижал поставки по «Северному потоку». 15 июля прокачка газа была снижена до 60% от планового показателя, а позже до 20%. В компании снижение объемов поставок связывали с «несвоевременным возвратом» одной турбины из ремонта и техническими неисправностями других турбин.

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