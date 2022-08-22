Биржевые цены на газ в Европе снова превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

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Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку 3000 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

В ходе торгов утром 22 августа цена ближайшего фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла примерно на 16% и превысила 290 евро за мегаватт-час. Это соответствует более 3000 долларов за тысячу кубометров, пишет РБК.

Цены на газ в Европе растут с весны 2021 года (тогда они составляли 250-300 долларов за тысячу кубометров) и впервые превысили 3000 долларов за тысячу кубометров в марте 2022 года.

После российского вторжения в Украину страны Европы заявили о намерении снижать зависимость от российских энергоносителей и ввели ограничения на покупку нефти из РФ; некоторые страны отказались и от покупки газа. «Газпром», в свою очередь, стал под разными предлогами сокращать поставки в Европу.

В середине августа «Газпром» объявил, что 31 августа единственная оставшаяся турбина «Северного потока» будет остановлена на трое суток для технического обслуживания.

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