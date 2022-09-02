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Глава Еврокомиссии предложила ввести потолок цен на газ из РФ. Медведев ответил, что тогда «российского газа в Европе просто не будет»

Источник: Reuters

Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вопрос об ограничении цен будет обсуждаться 9 сентября на переговорах министров энергетики стран ЕС. Ранее фон дер Ляйен подчеркивала, что странам ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 80% раньше, чем это планировалось.

В ответ на предложение фон дер Ляйен зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Евросоюзу полной остановкой поставок.

«Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России», — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет.

По данным издания Financial Times, позднее 2 сентября страны G7 объявят о решении установить потолок цен на российскую нефть, начиная с декабря. Накануне заместитель премьера РФ Алекандр Новак заявил, что компании из РФ не будут продавать нефть в страны, которые объявят о введении потолка.