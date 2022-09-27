Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», где в ночь на 26 сентября одновременно произошла утечка, могли повредить в ходе целенаправленной атаки. Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel, ссылаясь на слова источника, близкого к расследованию.

«Мы не можем представить себе уже никакой другой сценарий, кроме запланированной атаки. Все говорит, что это не совпадение», — сказал собеседник издания.

Оба газопровода повредили в датской исключительной экономической зоне возле острова Борнхольм. Der Tagesspiegel предполагает, что для нападения под водой могли использовать водолазов или подводную лодку. Газета привела две версии, которые рассматривают участники расследования: по одной из них, за атакой стоит Украина или проукраинские силы, по другой, к этому причастна Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, могли ли на газопроводах совершить диверсию, сказал, что «сейчас нельзя исключать ни одного варианта».

Утечка произошла на одной из ниток магистрали «Северный поток — 2», а также на обеих нитках «Северного потока — 1». Компания Nord Stream, оператор «Северного потока», заявила, что три нитки повредили одновременно. В компании заявили, что не знают, сколько времени уйдет на восстановление.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

«Северный поток — 2», чье строительство завершилось осенью 2021 года, так и не был запущен — Германия остановила процесс 22 февраля, перед российским вторжением в Украину. Во время войны «Северный поток — 1» продолжал работу, но сперва «Газпром» снизил поставки газа в Европу, а к сентябрю полностью остановил газопровод.

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?

Читайте также

Россия отключила «Северный поток» — и, возможно, больше уже не включит. Успела ли Европа подготовиться к зиме без российского газа?