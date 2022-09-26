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Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока — 1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании — оператора Nord Stream.

Из-за чего снизилось давление, компания — оператор пока не знает.

Ранее 26 сентября стало известно о падении давления на одной из ниток газопровода «Северный поток — 2» в районе датского острова Борнхольм. Причиной стала утечка газа, сообщили власти Дании.

Газопровод «Северный поток — 2» был построен осенью 2021 года, но так и не запущен. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Газопровод «Северный поток — 1» продолжал работу после начала войны. Но сначала Россия снизила, а позднее и вовсе остановила прокачку газа по нему, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины. Кремль заявил, что газопровод не запустят, пока с РФ не снимут санкции, мешающие обслуживанию его агрегатов.

В ЕС остановку «Северного потока — 1» считают политическим решением, призванным оказать давление на европейские страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией. Москва объявила о полной остановке газопровода в тот же день, когда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план ввести потолок цен на российский газ.