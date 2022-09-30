Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО — обращение Президента Владимира Зеленского

Украинцы! Украинки!

И все наши друзья и союзники!

Де-факто союзники. Сегодня мы здесь, в Киеве, в сердце нашей страны делаем определяющий шаг для безопасности всего сообщества свободных народов.

Мы видим, кто нам угрожает. Кто готов убивать и калечить. Кто не останавливается перед какой-либо дикостью, лишь бы расширить свою зону контроля.

24 февраля первый полномасштабный удар был нанесен по Украине. Первый!

Россия бы не остановилась бы на наших границах, если бы мы ее не остановили. Остальные государства были бы под ударом. Страны Балтии, Польша, Молдова и Грузия, Казахстан…

Россия претендовала на покорение разных народов Европы и Азии. Претендовала еще полгода назад. Эта преступная амбиция ломается в Украине. Она была сломана под Киевом и Черниговом. На «Азовстали». В Сумской и Харьковской области. На Змеином. Она будет сломана на Донбассе и на юге Украины, когда мы освободим их. Обязательно — в Крыму, в свободном украинском Крыму.

Вся территория нашего государства будет освобождена от этого врага — врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды.

Россия уже знает это, чувствует нашу мощь. Видит, что именно здесь, в Украине, мы обосновываем силу наших ценностей. Именно поэтому она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии. Пытается украсть то, что ей не положено. Хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписывать историю и перерисовывать границы.

Украина этого не допустит.

Сегодня я провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Как только завершилось заседание Совета национальной безопасности и обороны. У нас есть решение.

Первый. Только путь усиления и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем по этому пути.

Второе. Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским Президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим Президентом России.

И третье. Мы должны зафиксировать юридически все то, чего мы уже добились фактически.

Именно в Украине разрешается судьба демократии в противостоянии с тиранией. Именно здесь прочностью наших государственных границ мы можем закрепить прочность границ всех европейских государств. Мы можем гарантировать, что никто больше не отважится возвращать войну на наш континент.

Именно здесь в Украине ценности нашего евроатлантического сообщества получили настоящую живую энергию. Силу народа, борющегося за свободу, и силу народов, помогающих в этой борьбе.

Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия.

Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству.

Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и является нашими ценностями.

Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Североатлантического союза. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам.

У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы ее гарантировать.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО.

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов.

И в то же время обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассмотрен проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений.

Завершаем демонтаж российского влияния на Украину, Европу и мир.