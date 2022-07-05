«Исторический момент». В НАТО подписали протокол о вступлении Финляндии и Швеции

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В Брюсселе все 30 стран-участниц Североатлантического альянса подписали протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет Reuters, заявил, что это «по-настоящему исторический момент».

Подписание протокола означает, что обе страны смогут участвовать во встречах НАТО и получат более широкий доступ к разведданным, но на период вступления на них не будет распространяться договора альянса о коллективной защите. Однако ранее США, Великобритания и другие члены НАТО гарантировали безопасность Финляндии и Швеции на период вступления в альянс.

Полноправными членами альянса Финляндия и Швеция станут после того, как этот протокол ратифицируют парламенты всех стран-участниц. Этот процесс может занять до года, отмечает Reuters.

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО вскоре после начала вторжения России в Украину. В мае обе страны официально подали заявки. Турция заблокировала начало переговоров, обвинив Финляндию и Швецию в поддержке курдских группировок, но к концу июня стороны смогли .

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит проблемы во вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, но предостерег обе страны от создания угроз для России и пообещал предпринять зеркальные меры в ответ на такие угрозы.

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