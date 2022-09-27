«Ведомости»: в России могут создать «Крымский федеральный округ», который возглавит Рогозин

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В России может появиться новый федеральный округ — «Крымский», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совете Федерации и правительстве Крыма.

Новое образование власти планируют создать по итогам «референдумов», проводящихся в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Запорожской и Херсонской областях Украины.

Собеседники газеты, близкие к администрации президента РФ, рассказали, что новое полпредство может возглавить бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По их словам, решение по Рогозину «будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным».

О том, что Рогозин может возглавить новый федеральный округ, «Медуза» сообщала еще накануне его увольнения из «Роскосмоса» 15 июля. Как тогда сообщали источники, помимо должности полпреда Рогозин может быть наделен статусом вице-премьера.

«Референдумы по присоединению к России» проходят на оккупированных территориях Украины 23-27 сентября. Как ранее писали СМИ, уже 28 сентября Госдума может рассмотреть законопроекты о вхождении новых территорий в состав России. В свою очередь Совет Федерации на следующий день может принять «договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов». А 30 сентября Владимир Путин, вероятно, выступит с посланием Федеральному собранию, после чего состоится «процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России».

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