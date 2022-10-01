Украинские военные вошли в Лиман. Главное

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Украинские военные вошли в Лиман. В соцсетях появилось видео, где украинские военные устанавливают флаг на стеле на въезде в город. Очевидцы подтвердили, что украинские военные находятся в западной половине города.

ВСУ последние несколько недель вели наступление на позиции российских войск вокруг Лимана. Это небольшой город в Донецкой области, до войны в нем жило около 20 тысяч человек. Российские войска захватили город в начале лета 2022 года.

Украинские военные, участвующие в боях за Лиман. 2 июня 2022 года Heidi Levine / The Washington Post / Sipa Press / Scanpix / LETA

В конце сентября разные источники стали сообщать о том, что российские войска под Лиманом находятся на грани окружения. Так, американский Институт изучения войны (ISW), который ежедневно публикует сводки о происходящем в зоне боевых действий в Украине, данные для которых собираются по открытым источникам, 29 сентября писал, что российские «военкоры» сообщают о продвижении украинских войск к западу, северу и северо-востоку от Лимана. ВСУ, утверждали они, готовятся окружить войска РФ в городе и вдоль северного берега реки Северский Донец, а также угрожают позициям российских войск и линиям снабжения группировки РФ под Лиманом.

Украинская сторона утверждает, что город окружен. Об этом 1 октября объявил представитель оперативного командования ВСУ «Восток» Сергей Череватый. По его словам, в окружение могли попасть около пяти тысяч российских военных, но другие источники такую численность группировки не подтверждают. По словам главы Луганской областной госадминистрации Сергея Гайдая, российское командование запретило оставлять город. Российские «военкоры» в свою очередь сообщают, что войска РФ накануне вышли из Лимана.

Чем грозит потеря российскими войсками Лимана. Российскому командованию, вероятно, придется перебросить на этот участок крупные резервы, которые, скорее всего, оно планировало использовать на юге Донбасса и в Запорожской области. В противном случае российские войска могут потерять контроль над значительной частью Луганской области.

Все подробности на нашей карте боев в Украине

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта

Все подробности на нашей карте боев в Украине

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта