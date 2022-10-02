В Госдуме заявили, что на аннексируемых территориях до конца года «будет допускаться обращение гривны»

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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что на Россией украинских территориях до конца 2022 года «будет допускаться обращение гривны». Об этом сообщает «Интерфакс».

Крашенинников сделал еще несколько заявлений о том, как, с точки зрения российского государства, будет происходить «присоединение к России» украинских регионов.

В частности, по его словам, жители этих территорий будут получать российское гражданство «при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации». Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти на аннексированных землях должны появиться к 1 июня 2023 года, заявил он.

Крашенинников также заявил, что существующие в «новых субъектах» «вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы» предлагается включить в состав вооруженных сил РФ, а также «других войск, воинских формирований и органов».

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект о «вхождении в состав России» украинских территорий в понедельник, 3 октября. По словам Крашенинникова, они уже внесены в Госдуму. К моменту публикации новости на сайте нижней палаты парламента их не было.

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