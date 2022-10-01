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Компания-оператор «Северный поток — 2» уведомила Энергетическое агентство Дании о том, что в газопроводе «стабилизировалось давление». Это означает, сообщило энергетическое агентство в твиттере, что в «Северном потоке -2» больше нет газа.

Ранее сообщалось, что в «Северный поток — 2», который собирались запустить в начале 2022 года, но отказались от проекта из-за вторжения России в Украину, было закачано около 300 миллионов кубометров газа.

Общий объем утечки газа из поврежденных «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» в «Газпроме» оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца.

Утечки на трех нитях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Сообщалось, что в ходе расследования рассматриваются версии причастности как Украины или проукраинских сил, так и России. Президент РФ Владимир Путин в речи, которую он произнес на церемонии «присоединения к России новых территорий», обвинил во взрывах на «Северном потоке» «англосаксов».

Службы безопасности Германии предполагают, что трубопровод окажется непригодным навсегда. В «Газпроме», в свою очередь, заявили, что приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток», подчеркнув, что пока невозможно назвать какие-либо сроки возобновления работы газопровода.