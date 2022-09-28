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Органы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из двух ниток «Северного потока — 2» могут навсегда прийти в негодность после диверсии в Балтийском море. Об этом пишет берлинская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Собеседники издания утверждают, что, если поврежденные нитки быстро не отремонтировать, то большое количество соленой воды может разрушить трубопроводы.

В правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии ее мог осуществить только государственный субъект. По одной из версий, которую приводит Der Tagesspiegel, взрывчатку могли заложить водолазы на глубине 70-80 метров.

Газета утверждает, что появляется все больше доказательств целенаправленных атак на трубопроводы. В подрыве подозревают Россию, но непонятно, какой могла быть ее мотивация.

Газопровод «Северный поток — 2» достроили осенью 2021 года, но так и не запустили. 22 февраля 2022 года Германия остановила процесс его запуска после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Северный поток — 1» после начала войны в Украине продолжил работу. Летом Россия снизила, а к сентябрю полностью остановила поставки по газопроводу, сославшись на неисправности единственной рабочей турбины.

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