Путин: взрывы на «Северном потоке» организовали англосаксы

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Владимир Путин в выступлении, посвященном аннексии оккупированных украинских территорий, обвинил «англосаксов» в организации взрывов на газопроводах «Северного потока».

Из логики выступления Путина следует, что под «англосаксами» он имеет в виду в первую очередь США.

Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно.

В ночь на 26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках «Северного потока — 1» и на одной из ниток «Северного потока — 2»; позже на «Северном потоке — 2» обнаружили еще одну утечку. Власти Швеции заявили, что трубопроводы повредили из-за взрывов. Власти Германии, по неофициальным данным, считают, что газопроводы уничтожены навсегда.

Все эпизоды «Северный поток» выведен из строя — и, похоже, навсегда. Кто это сделал? И зачем? 00:00 33:55

Разрушение «Северного потока»

На газопроводах «Северный поток» в один день произошли три утечки. В Европе подозревают целенаправленную атаку со стороны либо России, либо Украины

Разрушение «Северного потока»

На газопроводах «Северный поток» в один день произошли три утечки. В Европе подозревают целенаправленную атаку со стороны либо России, либо Украины