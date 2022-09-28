В ЕС заявили, что «Северный поток» повредили преднамеренно, и пообещали «решительный ответ»

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС глубоко обеспокоен из-за того, что на газопроводах системы «Северный поток» за один день произошло три утечки.

«Вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки — результат преднамеренных действий», — сказал Боррель, слова которого приводит официальный телеграм-канал Евросоюза. Боррель не уточнил, о каких именно действиях идет речь.

«Любое преднамеренное повреждение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и повлечет за собой решительный и единый ответ», — добавил глава европейской дипломатии.

Вечером 27 сентября министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали «взрывы, вероятно, ставшие результатом диверсии». Ранее сообщалось, что взрывы зафиксировали сейсмические станции в Швеции.

В ночь на 26 сентября на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море одновременно произошли утечки. Расследование проводят власти Швеции, Дании и Германии. Полиция Швеции квалифицировала утечки как «грубый саботаж». Компания Nord Stream, оператор «Северного потока», заявила, что «негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями». Немецкая газета Der Tagesspiegel писала, что газопроводы могли атаковать с помощью водолазов или подлодки. В Кремле говорили, что нельзя исключать любые версии, в том числе и диверсию.

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Строительство «Северного потока — 2» завершилось в 2021 году, но его так и не запустили. Власти Германии остановили процесс запуска 22 февраля после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

После начала войны России против Украины поставки газа в Европу осуществляли по газопроводу «Северный поток — 1», но летом поставки ограничили, а к сентябрю прекратили полностью.

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