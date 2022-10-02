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Четыре постановления Конституционного суда РФ с одобрением о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей Украины практически идентичны. Текст ниже — значительно сокращенный, но близкий к оригиналу пересказ той их части, где перечисляются «очевидные и неоспоримые факты» об обстоятельствах, которые привели к заключению этих договоров.

Вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим русским населением , без волеизъявления самих граждан. В связи с распадом СССР их положение стало ухудшаться. Ситуация усугубилась после вооруженного антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году.

В условиях острого кризиса и установления фактически внешнего управления со стороны коллективного Запада власти Украины препятствуют гражданам, которые идентифицируют себя как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, языковую, религиозную и культурную идентичности. Госорганы Украины сращивались со структурами, насаждавшими идеологию и практику агрессивного национализма и антирусского неонацизма .

В 2014 году, после вхождения в состав РФ Крыма и Севастополя, население Донбасса приняло решение о независимости ДНР и ЛНР, а потом оказало вооруженное сопротивление киевскому режиму. Попытки мирного урегулирования были сорваны киевским режимом, который готовил вооруженное вторжение на территории ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию , которая, с учетом неотвратимости угрозы, фактически представляет собой также реализацию Россией ее неотъемлемого права на самооборону.

В ходе операции освобождены значительные территории , население которых настроено на реализацию права на самоопределение вне Украины. Киевский режим не оставляет намерений насильственным путем вернуть все территории , освободившиеся от его власти, и гражданам, выступающим за независимость, угрожают расправы и репрессии.

Признавая одной из основополагающих ценностей многонационального народа Российской Федерации веру в добро и справедливость и будучи правовым социальным государством, Россия не может игнорировать факты массового нарушения права на жизнь и дискриминации людей по признакам их национальной и языковой принадлежности, тем более на территории, с жителями которой население России имеет прочные исторические, культурные и человеческие связи.

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Фото на обложке: Замир Усманов / ТАСС