Правозащитники заявили, что мобилизованных россиян везут на фронт без подготовки

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Мобилизованных россиян сразу везут на фронт без всякой подготовки, утверждает правозащитная организация «Первый отдел».

По данным правозащитников, мобилизованные «не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку».

В видео, оказавшемся в распоряжении «Первого отдела», мобилизованный россиянин говорит о предстоящей отправке в Херсон — и о том, что ему было официально отказано в учениях.

Насколько массовы такие случаи, в «Первом отделе» не уточнили.

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