Украина в рамках обмена пленными передала России Виктора Медведчука

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В рамках обмена пленными Киев передал Москве политика Виктора Медведчука и 55 российских военных. Об этом в эфире телемарафона сообщили Служба безопасности Украины и глава офиса президента страны Андрей Ермак.

По словам Ермака, Медведчука обменяли на 215 украинских военных (список), в том числе защитников мариупольского завода «Азовсталь» и командование . Также были возвращены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и захваченных в плен.

В СБУ отметили, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.

«Это был сложный процесс. 215 освобожденных — значительный результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ», — написал глава офиса украинского президента в своем телеграм-канале.

Сам Владимир Зеленский пообщался с командованием «Азова» по видеосвязи. Он сообщил, что по условиям обмена пять командиров полка будут находиться в Турции до конца войны. Военные будут находиться под личным протекторатом турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

«Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное — для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности», — заявил Зеленский в видеообращении.

Турецкий президент, в свою очередь, отметил, что обмен пленными между Москвой и Киевом произошел при посредничестве Анкары и является важным шагом на пути к прекращению войны.

В России эти сообщения не комментировали.

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Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук известен как пророссийский политик. СМИ называют «кумом Владимира Путина». В Украине ему предъявили обвинение в госизмене по двум пунктам и покушении на «разграбление национальных ресурсов» — за ведение добывающего бизнеса в Крыму. Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого, как сообщалось, сбежал в первые дни российского вторжения в Украину. 12 апреля украинские власти объявили, что Медведчук задержан.

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