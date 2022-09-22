Украина в рамках обмена пленными передала России Виктора Медведчука
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В рамках обмена пленными Киев передал Москве политика Виктора Медведчука и 55 российских военных. Об этом в эфире телемарафона сообщили Служба безопасности Украины и глава офиса президента страны Андрей Ермак.
По словам Ермака, Медведчука обменяли на 215 украинских военных (список), в том числе защитников мариупольского завода «Азовсталь» и командование полка «Азов». Также были возвращены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и захваченных в плен.
В СБУ отметили, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.
«Это был сложный процесс. 215 освобожденных — значительный результат, который стал следствием правильной тактики с использованием позиции силы, включая результаты фронтовой работы ВСУ», — написал глава офиса украинского президента в своем телеграм-канале.
Сам Владимир Зеленский пообщался с командованием «Азова» по видеосвязи. Он сообщил, что по условиям обмена пять командиров полка будут находиться в Турции до конца войны. Военные будут находиться под личным протекторатом турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
«Мы возвращаем домой наших людей. Это однозначно победа для нашего государства, для всего общества. А главное — для 215 семей, которые смогут увидеть своих близких в безопасности», — заявил Зеленский в видеообращении.
Турецкий президент, в свою очередь, отметил, что обмен пленными между Москвой и Киевом произошел при посредничестве Анкары и является важным шагом на пути к прекращению войны.
В России эти сообщения не комментировали.
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Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук известен как пророссийский политик. СМИ называют «кумом Владимира Путина». В Украине ему предъявили обвинение в госизмене по двум пунктам и покушении на «разграбление национальных ресурсов» — за ведение добывающего бизнеса в Крыму. Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого, как сообщалось, сбежал в первые дни российского вторжения в Украину. 12 апреля украинские власти объявили, что Медведчук задержан.