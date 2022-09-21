В Украину в результате обмена пленными вернулись более 200 военных — в том числе защитники «Азовстали»
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Украинские военные, защищавшие Мариуполь и завод «Азовсталь», вернулись в Украину в результате обмена пленными. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителей полка «Азов».
Обмен прошел в Черниговской области, передают корреспонденты издания. Фотографии с освобожденными военными опубликовали другие украинские СМИ и телеграм-каналы.
Обновление. Всего в рамках обмена пленными в Украину вернулись 215 военнослужащих, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Пятеро командиров полка «Азов» по условиям сделки останутся в Турции до конца войны.
«Произошел обмен пленными, часть азовцев дома. Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка «Азов». Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали, — сообщил бывший командир полка «Азов» Максим Жорин.
По данным «Суспільне», среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук («Пташка») и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов. Последний был запечатлен на одной из самых известных фотографий с «Азовстали».
«Громадське» сообщает, что из плена также освобождены заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина») и командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис»). ТСН.ua пишет об освобождении Дмитрия Козацкого, автора фото с ранеными бойцами «Азовстали».
«РБК-Украина» утверждает, что защитников «Азовстали» обменяли на украинского политика Виктора Медведчука. Российские «военкоры» сообщают, что РФ переданы 55 военнопленных. Ожидается, что 22 сентября передадут еще 30 человек.
Власти России информацию об обмене пленными пока не подтверждали.
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Украинские военные оборонялись на мариупольском заводе «Азовсталь» в течение двух месяцев, прежде чем сдаться в плен в середине мая. Этому предшествовали массированные бомбардировки и попытки штурма со стороны пророссийских сил. Сообщалось, что в российском плену находятся 2,5 тысячи военных с «Азовстали», в том числе бойцы полка «Азов».
21 сентября стало известно, что Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила из плена 10 иностранцев, захваченных в Украине. Среди них — британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные в самопровозглашенной ДНР к смертной казни за наемничество.