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продолжение Украина в рамках обмена пленными передала России Виктора Медведчука

Украинские военные, защищавшие Мариуполь и завод «Азовсталь», вернулись в Украину в результате обмена пленными. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителей .

Обмен прошел в Черниговской области, передают корреспонденты издания. Фотографии с освобожденными военными опубликовали другие украинские СМИ и телеграм-каналы.

Обновление. Всего в рамках обмена пленными в Украину вернулись 215 военнослужащих, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Пятеро командиров полка «Азов» по условиям сделки останутся в Турции до конца войны.

«Произошел обмен пленными, часть азовцев дома. Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка «Азов». Сегодня вечером состоялся обмен, которого мы так долго ждали, — сообщил бывший командир полка «Азов» Максим Жорин.

По данным «Суспільне», среди освобожденных на фото, которые распространяют в сети — руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик Екатерина Полищук («Пташка») и старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов. Последний был запечатлен на одной из самых известных фотографий с «Азовстали».

«Громадське» сообщает, что из плена также освобождены заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина») и командир полка «Азов» Денис Прокопенко («Редис»). ТСН.ua пишет об освобождении Дмитрия Козацкого, автора фото с ранеными бойцами «Азовстали».

«РБК-Украина» утверждает, что защитников «Азовстали» обменяли на украинского политика . Российские «военкоры» сообщают, что РФ переданы 55 военнопленных. Ожидается, что 22 сентября передадут еще 30 человек.

Власти России информацию об обмене пленными пока не подтверждали.

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Украинские военные оборонялись на мариупольском заводе «Азовсталь» в течение двух месяцев, прежде чем сдаться в плен в середине мая. Этому предшествовали массированные бомбардировки и попытки штурма со стороны пророссийских сил. Сообщалось, что в российском плену находятся 2,5 тысячи военных с «Азовстали», в том числе бойцы полка «Азов».

21 сентября стало известно, что Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила из плена 10 иностранцев, захваченных в Украине. Среди них — британцы Эйден Эслин, Шон Пиннер и гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные в самопровозглашенной ДНР к смертной казни за наемничество.

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