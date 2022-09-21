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Россия освободила 10 иностранцев, взятых в плен во время боев в Украине, при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о гражданах США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Их имена не называются. Самолет с ними приземлился в Саудовской Аравии.

По данным Al Arabiya, саудовский принц непосредственно участвовал в переговорах с Москвой и Киевом по освобождению пленных. Как отмечает издание, стороны продолжают обсуждать возможный обмен 50 украинцев на 200 россиян. Среди тех, кого обменяют, может быть украинский политик .

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что пятеро британцев были освобождены из российского плена. Она поблагодарила Саудовскую Аравию и президента Украины Владимира Зеленского за помощь.

Власти Великобритании сообщили, что среди освобожденных Эйден Эслин, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в апреле. В самопровозглашенной ДНР его, а также еще одного британца Шона Пиннера и гражданина Марокко Брагима Саадуна, приговорили к смертной казни. Их обвинили в наемничестве и захвате власти.

Обновление. Освобождены все трое иностранцев, приговоренных к смертной казни в ДНР, сообщает «Би-би-си». Издание отмечает, что видео с освобожденными иностранцами, в том числе Эйслином, Пиннером и Саадуном, опубликовали в твиттере государственного Саудовского информационного агентства.

Родственники подтвердили Reuters, что РФ освободила американских военных Александра Дрюке и Энди Хьюна.

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СМИ сообщали, что в плену также находятся гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег, а также британцы Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили. В ДНР их обвинили в прохождении обучения в целях захвата власти, насильственном захвате или удержании власти, а также участии в качестве наемников в вооруженном конфликте. В августе Верховный суд самопровозглашенной республики начал рассматривать их дела.