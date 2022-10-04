В омской военной части умер мобилизованный из Красноярска

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Мобилизованный житель Красноярска Дмитрий В. умер при невыясненных обстоятельствах в военной части Омска, сообщают издания NGS55.ru и NGS24.ru.

В бюро судебно-медицинской экспертизы Омской области журналистам заявили, что причина смерти мужчины пока не установлена, экспертиза займет полтора месяца.

Супруга погибшего Светлана рассказала, что узнала о смерти мужа 2 октября после звонка из военной части. Подробностей ей не сообщили, сославшись на продолжающееся следствие.

Близкий друг Дмитрия, мобилизованный вместе с ним в Омск, рассказал, что в части им угрожали из-за конфликта с другими военными. «У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым», — рассказала изданиям жена друга Дмитрия.

Супруга погибшего добавила, что Дмитрий был патриотом и ехал на войну «с желанием».

3 октября стало известно о смерти троих мобилизованных в учебном центре Минобороны в Свердловской области — один из них покончил с собой. Также появлялись сообщения о гибели мобилизованного на призывном пункте в Тюменской области и еще одного в Новосибирском высшем военном командном училище.

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