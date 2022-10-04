Война Двести двадцать третий день

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Двести двадцать третий день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 октября читайте здесь.

Главные новости:

Илон Маск предположил, чем закончится война в Украине: Крым останется российским, а на оккупированных территориях пройдут новые референдумы. Посты Маска вызвали большой резонанс как в Украине, так и за ее пределами.

МВД Казахстана заявило, что за две недели российской мобилизации в страну въехало более 200 тысяч граждан РФ, 147 тысяч россиян уже покинули Казахстан.

Правительство РФ разрешило регионам покупать для военных беспилотники и обмундирование.

Associated Press утверждает в своем расследовании, что Россия похитила украинское зерно на 530 миллионов долларов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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