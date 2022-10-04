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Война Двести двадцать третий день

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 3 октября читайте здесь.

Главные новости:

  • Илон Маск предположил, чем закончится война в Украине: Крым останется российским, а на оккупированных территориях пройдут новые референдумы. Посты Маска вызвали большой резонанс как в Украине, так и за ее пределами.
  • МВД Казахстана заявило, что за две недели российской мобилизации в страну въехало более 200 тысяч граждан РФ, 147 тысяч россиян уже покинули Казахстан.
  • Правительство РФ разрешило регионам покупать для военных беспилотники и обмундирование.
  • Associated Press утверждает в своем расследовании, что Россия похитила украинское зерно на 530 миллионов долларов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

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Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко, арестованный по делу о мошенничестве, попросил мобилизовать его для участия в «спецоперации» в Украине.

 «Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», — сказала его адвокат Виктория Виноградова.

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Северная Корея поддержала итоги «референдумов» на оккупированных территориях Украины

«Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», — заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су (цитата по «Интерфаксу»).

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После объявления мобилизации множество россиян покинуло страну, а часть тех, кто получил повестку, уехала на войну против Украины. Зачастую сборы происходят в спешке, и у хозяев — особенно одиноких мужчин — встает вопрос о том, куда пристроить домашних животных.

Пока одним помогают родственники и друзья, другие выбрасывают кошек и собак на улицу. Чтобы помочь хозяевам, в России запустили сразу несколько благотворительных инициатив, которые сводят тех, кто отдает питомцев, с теми, кто готов их принять.

«Медуза» поговорила с теми, кто решил оставить свое животное, и с теми, кто помогает найти им новый дом. 

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«Кто-то просто приносил косточку» Еще одно последствие мобилизации: россияне, бегущие от войны (и идущие на нее), бросают своих кошек и собак. «Медуза» рассказывает о тех, кто спасает животных от гибели

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«Кто-то просто приносил косточку» Еще одно последствие мобилизации: россияне, бегущие от войны (и идущие на нее), бросают своих кошек и собак. «Медуза» рассказывает о тех, кто спасает животных от гибели

МВД Казахстана заявило, что за две недели российской мобилизации в страну въехало более 200 тысяч граждан РФ, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

При этом министр отметил, что также растет число выезжающих из страны граждан РФ, но в целом ситуация на границах уже нормализовалась.

«Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч, — цитирует слова Ахметжанова „Интерфакс“. — Вчера более семи тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле».

Как россияне пытаются покинуть страну

Правительство РФ из-за объявленной мобилизации приняло постановление, в котором дало регионам России право закупать по заявкам Минобороны снаряжение и оборудование для военных.

В список товаров, которые смогут закупать регионы, вошли беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы, приборы обнаружения лазерных и оптических систем наведения, автотранспорт, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, средства личной гигиены, продовольствие и строительные материалы.

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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 12 авиаударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадало более 20 населенных пунктов, в частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.
  • За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорный, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.
  • По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины Третьего армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять поставленные перед ними задачи. У этого подразделения устаревшее и непригодное к использованию вооружение и техника, а его военнослужащие самовольно оставляют позиции, отказываются от выполнения боевых задач, употребляют алкоголь и систематически нарушают воинскую дисциплину — все это ведет к деморализации личного состава.
  • В городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, которые привлечены к войне в Украине, в Военной академии Воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.
  • Командование ВС РФ, по имеющейся информации, приняло решение направить в зону боевых действий подразделения Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа, а также военнослужащих из российского контингента в Сирии.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, в том числе Минобороны.

Магазины H&M в России закрываются

Ретейлер, объявивший об уходе с российского рынка, завершает реализацию остававшихся на складах товаров. Как пишет РИА Новости, часть магазинов H&M уже закрыты, в остальных распродают остатки товара.

Вчера вечером бизнесмен Илон Маск, предположил в своем твиттере, на каких условиях мог бы быть заключен мир между Россией и Украиной.

Маск выделил четыре основных параметра возможного перемирия.

  • Новое голосование в оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН: «Россия покидает их, если таким будет выбор жителей».
  • Крым «формально» остается частью России, как это было с 1783 года («До ошибки Хрущева», — написал Маск).
  • Гарантируются поставки воды в Крым.
  • Украина остается нейтральным государством.

Посты Маска возмутили жителей Украины, в дискуссию с бизнесменом в твиттере вступил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Посты Маска прокомментировали и за пределами Украины. например, президент Литвы и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, где будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 223 дня. Спасибо, что все это время вы с нами.