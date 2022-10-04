Минобороны РФ показало карту боевых действий. В Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров
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Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, что по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области. Об этом сообщает «Агентство».
Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол. Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.
«Агентство» также обратило внимание на отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.
Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ заняли село Давыдов Брод в Херсонской области.
В конце августа — начале сентября Украина начала масштабное наступление, в результате которого освободила ряд крупных населенных пунктов, в частности, практически полностью вернула контроль над Харьковской областью.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины.
На фоне украинского наступления в России 21 сентября была объявлена мобилизация.