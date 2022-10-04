Минобороны РФ показало карту боевых действий. В Херсонской области российская армия за день отступила на 30 километров

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Министерство обороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий в Украине — из нее следует, что по состоянию на 4 октября российские войска практически полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области. Об этом сообщает «Агентство».

Согласно представленной карте, в Харьковской области под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Днем ранее Минобороны утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол. Из этого следует, что с 3 по 4 октября ВСУ освободили примерно две трети подконтрольных России территорий области.

Министерство обороны РФ

«Агентство» также обратило внимание на отступление российских войск на севере Херсонской области. Днем ранее линия фронта на карте проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. 4 октября Минобороны показало, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами. Таким образом линия фронта в регионе сместилась к югу примерно на 30 километров.

Министерство обороны РФ

Министерство обороны Украины подтвердило, что ВСУ заняли село Давыдов Брод в Херсонской области.

В конце августа — начале сентября Украина начала масштабное наступление, в результате которого освободила ряд крупных населенных пунктов, в частности, практически полностью вернула контроль над Харьковской областью.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия с начала сентября вернула более трех тысяч квадратных километров территории под контроль Украины.

На фоне украинского наступления в России 21 сентября была объявлена мобилизация.

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