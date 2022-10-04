Вторая самая большая «суперъяхта Путина» после введения санкций сменила название. И стала «Косаткой» («Killer Whale»)

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Владелец 82-метровой суперъяхты, в отношении которой США ввели санкции из-за связи с президентом РФ Владимиром Путиным, сменил название лодки с . Название яхты, написанное по-русски, видно на фотографии, которую получил американский журнал Forbes.

Снимок 25 сентября сделал фотограф TheYachtPhoto.com Карл Гролл. Управляющий директор TheYachtPhoto.com Питер Сейферт, сравнив фотографии «Грейсфул» и «Косатки», подтвердил совпадение.

Яхту сфотографировали в Балтийском море, когда она двигалась в северном направлении к западу от эстонского острова Сааремаа, возможно, в Петербург, отмечает издание. «Косатку» сопровождало судно российской береговой охраны. Когда яхта покинула Калининград, где она находилась с февраля, точно неизвестно. С 30 августа, когда лодка была в Калининграде, ее транспондер был отключен.

Министерство финансов США в начале июня ввело санкции в отношении четырех яхт, предположительно связанных с Владимиром Путиным. Это уже упомянутая «Грейсфул», ставшая «Косаткой», 57-метровая «Олимпия», 46-метровое судно «Шелест» и 32-метровая «Нега». Forbes оценил стоимость «Косатки» в 119 миллионов долларов, а оставшиеся три лодки — в 22, 18 и 17 миллионов соответственно.

В мае в Италии задержали 140-метровую яхту «Шахерезада», которую команда российского политика Алексея Навального связывала с Владимиром Путиным. Формально она принадлежит бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Forbes оценил стоимость яхты в 507 миллионов долларов. Эта лодка занимает 14-е место в списке самых длинных суперъяхт в мире.

Forbes также пишет, что с Путиным связана 54-метровая яхта «Чайка» стоимостью 18 миллионов долларов, которая принадлежит правительству РФ. По данным VesselsValue, которые приводит издание, общая стоимость «яхт Путина» составляет не менее 680 миллионов долларов.

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