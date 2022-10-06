Мать мобилизованного жителя Братска рассказала, что ее сын умер в лагере для призывников в Новосибирске

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35-летний доброволец из Братска Александр Колтун умер в новосибирском лагере для призывников через четыре дня после мобилизации. Об этом рассказала в «Одноклассниках» его мать Елена Гудо (Заусаева). На публикацию обратило внимание издание «Тайга.Инфо».

По словам Заусаевой, 28 сентября Колтун «пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый», а 2 октября в Новосибирске умер «как будто от сердечного приступа». При этом она утверждает, что сын никогда не жаловался на сердце и «на учете не состоял».

Последний раз жительница Братска разговаривала с сыном вечером 2 октября. Тот жаловался, что ему не выдали форму, не кормят, «все шатаются и пьют». «Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей», — добавила она.

«Мне пытаются внушить какие-то люди по телефону, что он умер от некачественного алкоголя, что он несколько дней там пил. Сейчас говорят о сердечной недостаточности… Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он поехал на Украину абсолютно осознанно, добровольно, по своему желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят», — рассказала мать Колтуна телеграм-каналу «Братчане».

Заусаева также сообщила, что ее сын содержал шестерых детей — четверых от первого брака своей сожительницы, одного своего и одного совместного.

После объявления мобилизации в России в армию начали забирать в том числе людей с заболеваниями и отсрочками от службы. Также появились сообщения о смертях мобилизованных в учебных частях, призывных пунктах, военных училищах. Известно о таких случаях в том числе в Свердловской и Тюменской областях, Новосибирске и Омске.