В России мобилизовали 213 тысяч человек. Но это данные только из двух третей регионов Шойгу говорил, что 200 тысяч призвали в армию по всей стране

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Мобилизованные в Ростовской области. 4 октября 2022 года Аркадий Будницкий / EPA / Scanpix / LETA

C 21 сентября, когда была объявлена «частичная мобилизация», под призыв попали как минимум 213,2 тысячи человек в 53 регионах. Такие подсчеты представили и волонтеры Conflict Intelligence Team (CIT).

Это соответствует данным, представленным 4 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Однако, отмечают журналисты и волонтеры, общее число мобилизованных должно быть больше, чем утверждает Шойгу: сколько человек призвали в оставшихся 32 регионах, по которым «Важным историям» и CIT не удалось найти данные, — неизвестно. При этом в Минобороны РФ говорили, что мобилизация пройдет во всех регионах.

Каждый второй регион из тех, данные о которых удалось получить, перевыполнил план призыва, объявленный Минобороны, мобилизовав более 1% находящихся в запасе. Самый высокий показатель — у Красноярского края, где на войну призвали 5,5% запасников. До 4% запасников призовут в Севастополе. Также много призывают в Бурятии (3,7%), Дагестане (2,6%) и Калмыкии (2,2%). «Одно из предположений, что в национальных республиках хотят лучше отчитаться (перед вышестоящим руководством)», — считают аналитики CIT.

Неравномерность мобилизации может объясняться и тем, что в регионах живет разное число запасников с нужным опытом, отмечают авторы исследования, указывая, что проверить эту гипотезу невозможно, поскольку данные засекречены.

Также "Важные истории" и CIT обращают внимание на то, что в регионах с низким доходом на войну призывают больше жителей. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Минобороны РФ доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня. «В таких регионах должно быть много недавно отслуживших контрактников. Зачастую армия в таких регионах является одним из немногих работодателей, а также социальным лифтом», — говорят аналитики CIT.

Кроме того, в регионах, которые лидируют по мобилизации, еще до призыва запасников было больше всего подтвержденных погибших в ходе войны, отмечают авторы исследования. В частности, в статье упоминаются Дагестан, Северная Осетия, Бурятия, Тыва и другие.

Такая неравномерная мобилизация может привести к тому, что смертность мужчин в и так пострадавших от призыва на войну вырастет еще больше. По словам аналитиков CIT, потери убитыми и ранеными среди мобилизованных будут выше, чем среди военнослужащих регулярной армии, в том числе из-за низкого уровня подготовки мобилизованных.

Аналитики CIT уверены, что мобилизация не ограничится 300 тысячами призванных в армию, как заявляло Минобороны РФ.

Мы видим, что они пытаются призвать все 300 тысяч сразу. Можно было бы предположить, что они растянут это на несколько волн, будут пополнять потихонечку, но нет. Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь (среди призванных первой волны). С другой стороны, может быть, что цифры в 1 или 1,2 миллиона (которые называли СМИ, включая «Медузу», со ссылкой на источники) — это те, кого они в принципе планируют призвать, и больше им не понадобится до конца войны. Возможно, эти 300 тысяч будут призваны сейчас, а остальных будут добирать постепенно, по мере несения потерь. В любом случае мы не считаем, что мобилизация ограничится 300 тысячами.

Исследователи считают, что общий результат мобилизации будет малоэффективным, поскольку военкоматы стали набирать не тех, кого ожидали в Минобороны РФ. Так, власти заявляли, что в первую очередь мобилизовать будут людей с боевым опытом и нужными военно-учетными специальностями, но, согласно сообщениям СМИ, военкоматы забирали даже тех, кто не служил в армии и страдает серьезными заболеваниями. Кроме того, еще до отправки на фронт несколько мобилизованных погибли.

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