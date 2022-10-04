Сергей Шойгу: в армию прибыли уже более 200 тысяч мобилизованных

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В рамках мобилизации в армию уже призваны более 200 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как утверждает Шойгу, подготовка мобилизованных «осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах». По его словам, в район боевых действий они отправятся «после подготовки и боевого слаживания».

Министр также заявил, что в бою подразделения мобилизованных будут действовать только совместно с «подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции».

Шойгу также приказал не направлять в зону «спецоперации» новобранцев, которых будут набирать в армию в рамках очередного осеннего призыва.

Сколько именно человек планируется мобилизовать, неясно; в соответствующем президентском указе этот пункт засекречен. Сами власти РФ ранее утверждали, что всего в рамках мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек. Источники «Медузы» при этом говорили, что это число может достигнуть 1,2 миллиона человек, источники «Новой газеты. Европа» говорили о миллионе человек.

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