Война Двести двадцать седьмой день

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Двести двадцать седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 октября читайте здесь.

Главные новости последних часов:

На Крымском мосту произошел взрыв. Часть автомобильного моста обрушилась. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

«Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине», — заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на мосту.

Украина объявила Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.

Зеленский заявил, что, говоря о «превентивном ударе» по России, имел в виду санкции.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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