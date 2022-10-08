Война Двести двадцать седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 октября читайте здесь.
Главные новости последних часов:
- На Крымском мосту произошел взрыв. Часть автомобильного моста обрушилась. По предварительным данным, люди не пострадали.
- В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
- «Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине», — заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрыв на мосту.
- Украина объявила Курилы территорией Японии, оккупированной Россией.
- Зеленский заявил, что, говоря о «превентивном ударе» по России, имел в виду санкции.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Минобороны Украины — о взрыве на Керченском мосту
«Ракетный крейсер „Москва“ и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — затонули Что дальше, русские?», — говорится в твиттере украинского ведомства.
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При обстреле села Бирюч в Белгородской области ранена 16-летняя девушка, сообщил губернатор
В результате обстрела села Бирюч Валуйского городского округа ранения получила 16-летняя мирная жительница, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он обвинил в ударах ВСУ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в фейсбуке видео, где кадры горящего Крымского моста совмещены с записью, как актриса Мерилин Монро поздравляет президента США Джона Кеннеди и поет: «С днем рождения, мистер президент».
Еще один украинский военный чиновник, комментируя взрыв на условиях анонимности, заявил The New York Times, что президент России Владимир Путин «должен быть счастлив», поскольку «такой дорогой подарок на день рождения получают не все». При этом не признал, но и не отрицал, что за взрывом может стоять Украина.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. 7 октября Путин отмечал 70-летие.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков утверждает, что информация об ограничении продажи товаров в регионе не соответствует действительности. Он пообещал, что в ближайшее время будут дополнительные разъяснения.
Ранее об ограничении продажи товаров бакалейной группы сообщили СМИ со ссылкой на заявление Минпромторга Крыма.
В Крыму ограничили продажу некоторых продуктов
Минпромторг Крыма заявили, что в «целях избежания искусственного ажиотажа» продажа товаров бакалейной группы (крупы, соль, сахар, мука и тому подобное) будет ограничиваться: в одни руки до трех килограммов.
При этом ранее власти полуострова, в том числе губернатор Севастополя, заявляли, что после взрыва на Крымском мосту дефицита продуктов и топлива не будет. В соцсетях появились видео очередей на заправках полуострова.
Керченская паромная переправа возобновляет работу
Как сообщили в Минтрансе России, первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, еще три готовятся к выходу.
Прокуратура Крыма проверит соблюдение требований транспортной безопасности на Крымском мосту, заявили в ведомстве. На месте происшествия находится прокурор региона Олег Камшилов.
В ходе организованных проверочных мероприятий органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности.
В МЧС подтвердили, что пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом на Крымском мосту потушен.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не запасаться бензином и продуктами
«Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он также призвал севастопольцев сохранять спокойствие: «Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы».
Обследование Крымского моста после взрыва уже ведется, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Правительственная комиссия по расследованию инцидента будет создана в кратчайшие сроки, добавил он. Ранее создать такую комиссию поручил президент России Владимир Путин.
При этом СК РФ не назвал статью, по которой было возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту «происшествия» на Крымском мосту
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета…
Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Еще одно видео с последствиями взрыва на Крымском мосту. Судя по всему, загоревшиеся цистерны еще не потушили.
Сообщается, что после взрыва на мосту на заправках Крыма выстроились очереди.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков заявляет, что полуостров обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. По его словам, также в регион налажен сухопутный коридор через недавно аннексированные территории Украины.
«Крым, мост, начало». В офисе Зеленского прокомментировали взрыв на Крымском мосту
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано», — написал в твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
К посту на английском языке он прикрепил фотографию разрушенной автомобильной части моста.
Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Глава Крыма подтвердил, что в результате взрыва на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна
По словам Сергея Аксенова, речь идет об обрушении полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения.
По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей.
Глава Крыма попросил отели и санатории продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в гостиницах. Он пообещал, что власти полуострова компенсируют затраты.
О происходящем будем информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Кроме того, «в связи с ЧП» на мосту Путин получил доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина, глав МЧС и Минтранса, а также руководителей силовых ведомств, сообщил Песков.
Главы МЧС и Минтранса РФ выехали на место инцидента, уточнили в Кремле.
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту
Об этом в комментарии СМИ сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Поезда, направляющиеся в Крым из Москвы и Петербурга, задерживаются из-за взрыва на Крымском мосту
Об этом, сообщает «Интерфакс», уведомили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».
«В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва — Симферополь и 170 Санкт-Петербург — Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», — говорится в заявлении компании.