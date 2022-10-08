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Алексей Ерешко / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командующего российскими войсками в Украине. Этот пост занял генерал армии Сергей Суровикин. С 2017 года он возглавлял Воздушно-космические силы России, а во время «спецоперации» (так в РФ официально называют войну с Украиной) командовал группировкой «Юг», которая в июне захватила Северодонецк в Луганской области.

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Минобороны РФ впервые публично объявило о назначении командующего войсками вторжения. Ранее назывались только имена командующих группировками войск. О том, кто руководит российской армией в Украине, было известно исключительно со слов источников. Так, в апреле BBC News сообщало, что командование российскими войсками передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Позже группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team со ссылкой на свои источники заявила, что российскую группировку войск возглавил замминистра обороны Геннадий Жидко.

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Источники «Медузы» еще несколько месяцев назад говорили, что Суровикина ждет повышение. Источник, близкий к администрации президента РФ, и собеседник, близкий к правительству, рассказывали, что обсуждается назначение Суровикина или на один из ключевых постов в Минобороны РФ, или командующим группировкой войск в Донбассе.

Как отмечают в российских и украинских телеграм-каналах, о назначении Суровикина объявили на фоне успешного контрнаступления украинских войск, которые в начале октября, в частности, освободили Лиман в Донецкой области и вынудили российские войска покинуть север Херсонской области.

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Чем известен командующий российской армией в Украине. Сергей Суровикин, которому сейчас 55 лет, служил в подразделениях спецназа, в том числе в Афганистане. Во время путча в августе 1991 года именно 24-летний Суровикин в звании капитана командовал батальоном 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, который пытался прорвать баррикады на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. Во время столкновения погибли трое протестующих — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. После стремительного поражения путчистов они посмертно получили звание Героев Советского Союза. Суровикин провел несколько месяцев под стражей, но обвинения в гибели граждан с него в итоге сняли (московская прокуратура решила, что он «выполнял приказы командования»).

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (его частные войска активно участвуют во вторжении, а сам бизнесмен публично критикует руководство Минобороны РФ), комментируя назначение командующего войсками России в Украине, также напомнил о событиях августа 1991 года. Суровикин, по его словам, «без раздумий, получив приказ, сел в танк и бросился на спасение своей страны».

Сергей Суровикин участвовал в вооруженном и второй чеченской войне. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что лично знаком и хорошо знает Суровикина уже почти 15 лет. Кадыров заявил, что «объединенная группировка войск теперь в надежных руках», и выразил уверенность в том, что Суровикин «в лучшую сторону исправит ситуацию» на фронте.

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Как писал «Коммерсант», подчиненных Суровикина неоднократно обвиняли в разных нарушениях, но сам он всякий раз этого избегал. В 2011 году , который в то время был депутатом городской думы Екатеринбурга (сейчас он один из ближайших соратников оппозиционного политика Алексея Навального), обвинил компанию жены Суровикина в незаконном получении льгот; позднее суд потребовал опровергнуть эти заявления.

Сергей Суровикин в сентябре 2017 года, когда он командовал российской группировкой войск в Сирии Sefa Karacan / Anadolu Agency / Vida Press

Суровикин командовал российскими войсками в Сирии. Группировку российских войск в Сирии Суровикин возглавил в мае 2017 года, в октябре того же года стал командующим Воздушно-космическими силами, а в декабре получил звание Героя России за операцию в Сирии. В августе 2021-го Суровикину присвоили звание генерала армии (высшее среди действующих офицеров; следующего по табели о рангах звания — маршал — на данный момент в российской армии ни у кого нет).

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Суровикина источники «Медузы» называют сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской. Об этом говорит источник, близкий к Кремлю, а также собеседник, близкий к правительству РФ. «Сантиментов у Суровикина нет», — отметил один из них. В статьях о назначении Суровикина в провластных СМИ сообщается, что в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон, которое ему якобы присвоили «за умение действовать нестандартно и жестко».

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